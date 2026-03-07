Ukrajna és a háború finanszírozása felzabálná a magyar jövőt, ehhez gyárt konyhakész terveket a Tisza – ezekkel a határozott és erős szavakkal indítja elemzését Szánthó Miklós.

A debreceni háborúellenes gyűlés – A képen Orbán Viktor és Lázár János

Ukrajna, Európai Unió, Barátság kőolajvezeték és Magyarország jövője

Szánthó Miklós elemzésében a debreceni háborúellenes gyűlés kapcsán arról ír, hogy Orbán Viktor beszédének egyik fő állítása, hogy a Barátság kőolajvezeték körüli konfliktus valójában jóval többről szól, mint pusztán energiáról: szerinte Magyarország gazdasági jövője, mozgástere és szuverenitása a tét.

Az elemzés szerint Brüsszel számára az ukrajnai háború és Ukrajna finanszírozása egyre inkább stratégiai kérdés, miközben ennek útjában a magyar jobboldal áll.

Szánthó úgy látja, hogy Orbán Viktor világossá tette: ha az Európai Unió tartósan a háború további pénzelése felé mozdul el, annak költségeit végül az európai, köztük a magyar polgárok fizetik meg. Értelmezése szerint az eddig Ukrajnának juttatott pénzek visszaszerzésének brüsszeli logikája is a háború folytatásához kötődik, ezért a konfliktus fenntartása pénzügyi érdekké válhat.

Ukrajna uniós csatlakozása és a háború

Az elemzés arra is kitér, hogy Ukrajna uniós csatlakozása és a háború hosszú távú finanszírozása rövid távon is szűkíthetné Magyarország gazdasági lehetőségeit. Szánthó szerint ha Magyarország engedi, hogy elvigyék a pénzét, az eladósodáshoz vezethet, aminek terheit később a következő generációk viselnék.

Központi elemként jelenik meg az energiapolitika és az olajblokád kérdése is. Kijev, a vele együttműködő Brüsszel és a potenciális kedvezményezett Tisza Párt számára ez zsarolási eszköz lehet. A Barátság-vezeték körüli vita ebben az olvasatban erőpróba:

arról szól, hogy Magyarország meg tudja-e őrizni az olcsó energiaforrásokhoz való hozzáférését, valamint békéjét és szuverenitását.

Szánthó Miklós szerint a politikai vita lényege az, hogy Magyarország megtartja-e energiabiztonságát és gazdasági mozgásterét, vagy alkalmazkodik egy olyan brüsszeli logikához, amelyben a háború finanszírozása fokozatosan felemészti a jövőbeli erőforrásokat és a biztonságot.

Az eredeti, és részletesebb elemzést itt olvashatja: