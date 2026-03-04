Mindenkit megleptek a Szegedi Vadaspark medvéi – el sem hiszi, mi történt a kifutóban

A közösségi médiában villámgyorsan terjed az a felvétel, amelyen a Szegedi Vadaspark medvéi közül az egyik látványos nyújtógyakorlatot mutat be. A bundás lakó kissé álmosan, mégis meglepő alapossággal végzi a mozdulatokat, mintha csak egy reggeli bemelegítésen venne részt – írja a DélMagyar.

A Szegedi Vadaspark medvéi közül az egyik meglepő tornagyakorlattal szórakoztatta a látogatókat Fotó: Oláh Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Nem ismeretlenek a látogatók számára Mici és Ursula, akik már több mint egy évtizede élnek a Szegedi Vadasparkban. A két barna medve korábban egy spanyol cirkuszban szerepelt, majd a Veresegyházi Medveotthonba kerültek, végül Szegeden találtak új otthonra.

Tornagyakorlatot mutattak be a Szegedi Vadaspark medvéi

A különösen szerethető videót maga a vadaspark osztotta meg a Facebook-oldalán. A bejegyzés játékos kérdéssel indult: „Kezdjük a vasárnapot egy kis tornával! Ki csatlakozik?”

A felvételen az egyik barna medve bal mancsával a jobb lábát érinti meg, mintha egy edzőtermi nyújtógyakorlatot mutatna be. A jelenet egyszerre vicces és megható: a maci kissé kómás arccal, de hatalmas lelkesedéssel végzi a mozdulatot.

Nem csoda, hogy a videó pillanatok alatt meghódította az internetet — a kommentelők szerint a medve akár egy „reggeli tornaedző” szerepét is elvállalhatná.

