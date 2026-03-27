Tombolt a vihar Zalában: haranglábat és kerti tárolót is vitt a szél

Lebukott Macron sunyi terve – olyan kijózanító taslit kapott, hogy csak lesett

Csaknem negyven riasztást kaptak a viharos időjárás miatt csütörtök éjfélig a zalai tűzoltók, akik a közlekedést akadályozó kidőlt fákat, villanyoszlopokat távolítottak el. Haranglábat és kerti tárolót is felkapott a szél; személyi sérülés sehol nem történt – közölte a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság pénteken a honlapján.
A szél miatt csütörtök óta érvényben lévő másodfokú riasztás mellett a zalai tűzoltóknak számos esetben kellett közlekedést vagy épületeket veszélyeztető helyzetekben közbeavatkozniuk. Kidőlt fák, villanyoszlopok, leszakított áramvezetékek okoztak gondot többek között a 7-es főúton, a magyar-horvát határátkelőnél, a 74-esen Söjtör térségében, Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Lentiben és számos kisebb településen is.

Az erős szél villanyoszlopokat is ledöntött (illusztráció)
Fotó: Nam Y. Huh / MTI/AP

Nyolc négyzetméteres tárolót is vitt a szél

Szentpéterúron egy autóbusz továbbhaladását akadályozta, Nagykanizsán pedig teljesen elzárta a Dózsa György utat egy kidőlt fa. Becsehelyen a viharos szél letépte egy épület tetőlemezét, amely azután egy közlekedési táblát is kidöntött.

Zalabaksán családi háznak dőlt egy harangláb, amelyet erőgép segítségével tudtak a lenti tűzoltók eltávolítani a megrongálódott tetőről. Zalaegerszegen a szél egy nyolc négyzetméteres kerti tárolót kapott fel, az a közeli családi ház oldalának csapódott.

Ezt senki nem kérte – az időjárás teljesen szétcsapja a hétvégét

Komoly fordulat jön az időben, ami sokakat meglephet a következő napokban. Az időjárás hétvégén borult, szeles és több helyen csapadékos arcát mutatja, így nem sok esély lesz a tavaszi napsütésre.

 

