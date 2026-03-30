Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Megdőlt az országos szélrekord – nem fogja elhinni, hol mérték a legerősebb értéket

12 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az elmúlt napok időjárása jelentős változásokat hozott, amelyek több térségben is éreztették hatásukat. A szélrekord megdőlése jól mutatja, milyen erős légmozgás alakult ki a ciklon átvonulásával. A Dunántúlon több helyen is viharos széllökéseket mértek, amelyek kiemelkedő értékeket értek el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szélrekordidőjárásMagyarország

 Megdőlt az országos szélrekord vasárnap - közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján hétfőn.

Szélrekord, A szélrekord során Balatonőszödön mérték a legerősebb értéket - Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

Azt írták: az elmúlt napokban a térség időjárását is meghatározó ciklon keletre mozdulásával sokfelé északiasra fordult a légmozgás, és a Dunántúlon több helyen viharossá fokozódott az északi, északnyugati szél.

Közölték: vasárnap a nap első felében három mérőállomáson is óránkénti 108 kilométer feletti regisztráltak, így megdőlt a 2012-ben ezen a napon, Kab-hegyen mért óránkénti 105,5 kilométeres szélrekord.

A legmagasabb, óránkénti 119,2 kilométeres széllökést Balatonőszödön mérték, ezt követte Kab-hegy (115,2 kilométer/óra) és Öskü (110,9 kilométer/óra).

Borús idővel kezdődik a hét. Az időjárás a hét első felében hűvös, csapadékos lesz, erős széllökésekkel, nagypéntekre azonban szűnik a csapadék, és enyhülés várható.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!