Megdőlt az országos szélrekord – nem fogja elhinni, hol mérték a legerősebb értéket

Megdőlt az országos szélrekord vasárnap - közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján hétfőn.
Azt írták: az elmúlt napokban a térség időjárását is meghatározó ciklon keletre mozdulásával sokfelé északiasra fordult a légmozgás, és a Dunántúlon több helyen viharossá fokozódott az északi, északnyugati szél.
Közölték: vasárnap a nap első felében három mérőállomáson is óránkénti 108 kilométer feletti regisztráltak, így megdőlt a 2012-ben ezen a napon, Kab-hegyen mért óránkénti 105,5 kilométeres szélrekord.
A legmagasabb, óránkénti 119,2 kilométeres széllökést Balatonőszödön mérték, ezt követte Kab-hegy (115,2 kilométer/óra) és Öskü (110,9 kilométer/óra).
Viharos szél, rengeteg csapadék! És ez még csak a kezdet, lesz még rosszabb is a héten
Borús idővel kezdődik a hét. Az időjárás a hét első felében hűvös, csapadékos lesz, erős széllökésekkel, nagypéntekre azonban szűnik a csapadék, és enyhülés várható.