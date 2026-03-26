Eszik, ha stresszes? – Nem véletlen, hogy idegesen mindig az édesség után nyúl

Amikor valaki lehangolt, feszült vagy fáradt, a teste és az agya is igyekszik valamilyen gyors megoldást találni az egyensúly helyreállítására. A szénhidrát fogyasztása ilyen helyzetekben átmenetileg javíthatja a közérzetet, mert hatással van a szerotoninra, a vércukorszintre és az agy jutalmazó rendszerére is. Ezért érezhetjük úgy, hogy egy szelet sütemény, egy tál tészta vagy valami édes hirtelen megnyugtatóbbnak tűnik, mint más ételek.
Miért kívánjuk a szénhidrátot ha stresszesek vagyunk?
Ehhez társul az is, hogy a finomított szénhidrátok gyorsan megemelik a vércukorszintet. Ez rövid távon energiát adhat, csökkentheti a fáradtságérzetet, de a hatás nem tart sokáig: a gyors emelkedést gyakran gyors visszaesés követi, ami újabb sóvárgást indíthat el.
A stresszhormonok és az érzelmek is szerepet játszanak
Stresszes helyzetekben megemelkedik a kortizolszint, ami fokozhatja az étvágyat, különösen az energiadús, szénhidrátban gazdag ételek iránt. A szervezet ilyenkor tulajdonképpen gyors üzemanyagot kér, még akkor is, ha valójában nincs szüksége extra kalóriára.
Sokaknál az érzelmi evés is ráerősít erre. Egy szelet sütemény, egy csoki vagy egy tál tészta nemcsak étel, hanem megnyugtató, jutalmazó élmény is lehet.
Ez gyakran tanult minta, amely már gyerekkorban kialakulhat, és felnőttként is automatikusan előjöhet nehezebb helyzetekben.
Nem mindegy, milyen szénhidrátot választ
Fontos, hogy nem minden szénhidrát hat egyformán. A teljes értékű, rostban gazdag ételek, például a teljes kiőrlésű gabonák vagy egyes zöldségek lassabban emelik a vércukorszintet, így egyenletesebben biztosítanak energiát. A finomított cukrok és fehér lisztes ételek viszont gyors kilengéseket okozhatnak, ami fokozhatja a fáradtságot, a hangulatingadozást és az újabb sóvárgást.
Mit lehet tenni a sóvárgás ellen?
A rendszeres, kiegyensúlyozott étkezés segíthet abban, hogy a vércukorszint stabilabb maradjon. Emellett a megfelelő fehérje- és rostbevitel, a pihenés, a mozgás és a stresszkezelés is sokat számíthat. A legfontosabb pedig az, hogy ne gyengeségként tekintsünk erre a jelenségre: a szervezet ilyenkor egyszerűen gyors megoldást keres – tájékoztat az Egészségkalauz.
Ezt eszik azok, akik a legtovább élnek – Íme a 100 évesek menüje
A világ néhány pontján feltűnően sokan élik meg a 90–100 éves kort, ráadásul jó egészségben. A kék zóna diéta ezeknek a közösségeknek az étkezési szokásaira épül. De mit esznek ezek az emberek? És vajon tényleg segít tovább élni ez a táplálkozás, vagy csak felülünk a remek marketingnek?
A szénhidrátok fogyasztása segítheti a triptofán agyba jutását, amelyből szerotonin képződik. Ez a vegyület hozzájárulhat a jobb közérzethez, a nyugalomhoz és az érzelmi stabilitáshoz, ezért sokan tényleg úgy érzik, hogy egy szénhidrátban gazdag étel után kicsit megkönnyebbülnek.