Eszik, ha stresszes? – Nem véletlen, hogy idegesen mindig az édesség után nyúl

Sokan tapasztalják, hogy stresszesebb, feszültebb vagy kimerítő időszakokban hirtelen sokkal erősebbé válik bennük az édességek, a péksütemények vagy a tésztafélék utáni vágy. A szénhidrát ilyenkor nem véletlenül kerül a középpontba: a háttérben olyan biológiai és idegrendszeri folyamatok állnak, amelyek gyors megkönnyebbülést ígérnek a szervezetnek.
Amikor valaki lehangolt, feszült vagy fáradt, a teste és az agya is igyekszik valamilyen gyors megoldást találni az egyensúly helyreállítására. A szénhidrát fogyasztása ilyen helyzetekben átmenetileg javíthatja a közérzetet, mert hatással van a szerotoninra, a vércukorszintre és az agy jutalmazó rendszerére is. Ezért érezhetjük úgy, hogy egy szelet sütemény, egy tál tészta vagy valami édes hirtelen megnyugtatóbbnak tűnik, mint más ételek.

Miért kívánjuk a szénhidrátokat, amikor stresszesek vagyunk?
Fotó: Sander Dalhuisen / Unsplash

A szénhidrátok fogyasztása segítheti a triptofán agyba jutását, amelyből szerotonin képződik. Ez a vegyület hozzájárulhat a jobb közérzethez, a nyugalomhoz és az érzelmi stabilitáshoz, ezért sokan tényleg úgy érzik, hogy egy szénhidrátban gazdag étel után kicsit megkönnyebbülnek.

Ehhez társul az is, hogy a finomított szénhidrátok gyorsan megemelik a vércukorszintet. Ez rövid távon energiát adhat, csökkentheti a fáradtságérzetet, de a hatás nem tart sokáig: a gyors emelkedést gyakran gyors visszaesés követi, ami újabb sóvárgást indíthat el.

Egy kevés édesség azonnali "megnyugvást" adhat, de csak átmenetileg
Fotó: Helena Lopes / Unsplash

A stresszhormonok és az érzelmek is szerepet játszanak

Stresszes helyzetekben megemelkedik a kortizolszint, ami fokozhatja az étvágyat, különösen az energiadús, szénhidrátban gazdag ételek iránt. A szervezet ilyenkor tulajdonképpen gyors üzemanyagot kér, még akkor is, ha valójában nincs szüksége extra kalóriára.

Sokaknál az érzelmi evés is ráerősít erre. Egy szelet sütemény, egy csoki vagy egy tál tészta nemcsak étel, hanem megnyugtató, jutalmazó élmény is lehet. 

Ez gyakran tanult minta, amely már gyerekkorban kialakulhat, és felnőttként is automatikusan előjöhet nehezebb helyzetekben.

Meglepő oka van annak, miért esik olyan jól a tészta rossz napokon
Fotó: engin akyurt / Unsplash

Nem mindegy, milyen szénhidrátot választ

Fontos, hogy nem minden szénhidrát hat egyformán. A teljes értékű, rostban gazdag ételek, például a teljes kiőrlésű gabonák vagy egyes zöldségek lassabban emelik a vércukorszintet, így egyenletesebben biztosítanak energiát. A finomított cukrok és fehér lisztes ételek viszont gyors kilengéseket okozhatnak, ami fokozhatja a fáradtságot, a hangulatingadozást és az újabb sóvárgást.

A teljes kiőrlésű péksütemények kevésbé emelik a vércukorszintet
Fotó: Diego Arenas de Rodrigo  / Unsplash

Mit lehet tenni a sóvárgás ellen?

A rendszeres, kiegyensúlyozott étkezés segíthet abban, hogy a vércukorszint stabilabb maradjon. Emellett a megfelelő fehérje- és rostbevitel, a pihenés, a mozgás és a stresszkezelés is sokat számíthat. A legfontosabb pedig az, hogy ne gyengeségként tekintsünk erre a jelenségre: a szervezet ilyenkor egyszerűen gyors megoldást keres – tájékoztat az Egészségkalauz.

