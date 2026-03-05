Szentkirályi Alexandra kemény szavakkal reagált a halálos fenyegetésre

Példátlan és felháborító, hogy Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort – jelentette ki a Fidesz budapesti elnöke csütörtökön Körmenden, a pártja választási fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón.

Szentkirályi Alexandra: példátlan és felháborító, hogy Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort

Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: az ukrán elnök maga is elmondta, mindezt azért tette, mert Magyarország mindaddig blokkolja azt a 90 milliárd eurós, Ukrajnának szánt támogatást, amíg Zelenszkij elnök nem hajlandó újra megnyitni a Barátság kőolajvezetéket, helyreállítani Magyarország irányába a kőolajszállítást.

Zelenszkij elnök egyébként nyilatkozott is arról, hogy ez az ukránok döntése – mondta a fideszes politikus, hozzáfűzve, a magyar kormány adatai is azt mutatják, hogy az ukránok zsarolnak minket, mert Magyarország nem támogatja, hogy Ukrajna 2027-ben belépjen az Európai Unióba, ahogy azt sem támogatjuk, hogy fegyvereket küldjünk, és azt sem engedjük, hogy hazánk bevonódjon ebbe a háborúba.

Zelenszkij azt mondta, hogy ha a magyar miniszterelnök továbbra is blokkolja a 90 milliárd eurós összeget, ami fegyverekre menne, akkor majd ki kell adni a fegyveres erőknek annak a címét, aki blokkolja ezt az összeget, ez a blokkoló pedig maga Orbán Viktor

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra, hangsúlyozva, hogy az ukrán elnök a halálos fenyegetéssel túllépett egy határt, kijelentése példátlan és felháborító.

A politikus kiemelte, mindezek mellett még azt a színjátékot is végig kell néznünk Magyar Péter részéről, hogy most, ennyi idővel a Barátság kőolajvezeték elzárását követően azt mondja: felszólítja Zelenszkij elnököt, hogy nyissa újra a vezetéket, és arra is, hogy a magyar miniszterelnök felé tett kijelentését vonja vissza.

Na, most én ezt Magyar Péter részéről egy álszent, kétszínű, hazug színjátéknak tartom

– szögezte le.

Mint rámutatott, az elmúlt hetekben és hónapokban a magyar emberek megtapasztalhatták, hogy Magyar Péter nem a magyarok oldalán áll. Hol volt ő az elmúlt hetekben, mikor szólalt meg annak érdekében, hogy nyissák meg a Barátság kőolajvezetéket? Hol volt, amikor hazahoztunk hadifogságból két olyan, magyar állampolgársággal is rendelkező ukrajnai férfit, akiket kényszersorozással vittek el a frontra egy húsdarálóba? Hol volt, amikor emiatt az ukránok azonnal fenyegetni kezdtek? – sorolta kérdéseit.