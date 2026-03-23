Nagyszabású zöldprogramot indított a Szerencsejáték Zrt.

A Szerencsejáték Zrt. első lépésként mintegy 40 ezer fa elültetéséhez járul hozzá még az idei évben, elsősorban a fővárosi és agglomerációs erdőkben. Hosszabb távon azonban ennél is ambiciózusabb célokat tűztek ki: évente a cég teljes papírfelhasználásának kétszeresét kívánják kompenzálni új fák telepítésével – olvasható a Szerencsejáték Zrt. sajtóközleményében.

A Szerencsejáték Zrt. első lépésként mintegy 40 ezer fa elültetéséhez járul hozzá. A kép illusztráció.

Ambiciózus faültetési programot hirdetett a Szerencsejáték Zrt.

A kezdeményezés hátterében a társaság jelentős papírfelhasználása áll. A sorsjegyek, segédszelvények, nyugták, valamint marketinganyagok évente közel 2500 tonna papírt tesznek ki, ami egy közepes méretű erdő éves hozamával egyenértékű. A faültetési program ennek az ökológiai terhelésnek a mérséklését célozza. A projekt nem csupán környezetvédelmi, hanem társadalmi szempontból is jelentős:

a fejlesztések mintegy 2,5 millió budapesti és környékbeli lakos életminőségére lehetnek hatással.

A városi erdők ugyanis nemcsak rekreációs terekként szolgálnak, hanem kulcsszerepet játszanak a levegőminőség javításában és a klímaváltozás hatásainak mérséklésében is. A Pilisi Parkerdő Zrt. szerint az ilyen együttműködések ma már elengedhetetlenek, hiszen a városi erdők fenntartása és megújítása egyre nagyobb kihívást jelent. A jövő zöldfelületei tudatos tervezést és széles körű összefogást igényelnek.

A közös program a faültetésen túl a természetvédelem egy másik fontos területére is kiterjed. A kezdeményezés részeként támogatást kap a Budakeszi Vadaspark vadmacska-fajmegőrzési programja, amely a hazai állomány megóvását és kutatását szolgálja. A projekt célja többek között a vadon élő egyedek monitorozása, genetikai vizsgálata, valamint az elárvult kölykök mentése és visszatelepítése.

A program jelképeként a vállalat örökbe fogadta a vadaspark egyik vadmacskáját is, ezzel is felhívva a figyelmet a faj védelmének fontosságára.

A szakemberek szerint a vadmacska kulcsszerepet játszik az erdei ökoszisztéma egyensúlyának fenntartásában, így megőrzése kiemelt jelentőségű.