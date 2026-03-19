Szijjártó Péter: Jelenleg csak a tapasztalt, kiszámítható vezetők képviselhetik hatékonyan a hazájukat

A tárcavezető a városban tartott lakossági fórumon kifejtette, hogy az elmúlt tizenhat év tele volt olyan válságokkal, amelyből egy is bőven elég lenne egy emberöltő alatt ahhoz, hogy a feje tetejére állítsa az addigi status quót.

Összeomlott tizenhat éve az európai pénzügyi rendszer. Tizenegy éve idegen kultúrából érkezők törtek ránk, fittyet hányva a szabályainkra, az életünkre, a normáinkra, a törvényeinkre. Hat évvel ezelőtt kitört a világjárvány, le kellett számolnunk azzal a naiv illúzióval, hogy mi a XXI. század fejlett technológiájával mindent meg tudunk oldani. Világossá vált a kiszolgáltatottságunk, hogyha az egészségről van szó. Négy éve kitört a háború a szomszédban, s most itt van az iráni háború, amely pedig minden idők legnagyobb energiaválsága felé viszi a világot

- sorolta. Leszögezte, hogy a közel-keleti helyzet komoly veszélyt jelent most Európára és így Magyarországra is, ugyanis a Hormuzi-szoros lezárása a globális kőolajigény húsz százalékát érinti, és ez különösképp súlyos kihívás elé állítja a kontinenst, miután az az orosz energiaforrásoktól is elvágta magát. "Ha az Európai Unió nem képes visszalépni az ideológiavezérelt energiapolitikájából, és nem képes arra, hogy az orosz olajat visszaengedje az európai piacra, akkor mind az arab, mind az orosz olajtól el leszünk szigetelve, és onnantól kezdve Európa fogja húzni a legrövidebbet" - figyelmeztetett.

Majd üdvözölte, hogy minden nehézség ellenére Magyarország "fantasztikus eredményekre" volt képes az elmúlt időszakban.

Mert gondoljunk csak bele, egymillióval többen dolgoznak, mint tizenegy-tizenkét évvel ezelőtt (…) Mi fizetjük Európa legalacsonyabb munkát terhelő adóit, és Magyarországon kell fizetni a legalacsonyabb energiaköltségeket. Hogyha nem lenne rezsicsökkentés, a családok energiaszámlái háromszor-négyszer olyan magasak lennének, mint most. Illetve itt van a 13. és a 14. havi nyugdíj, és azok is megkapják, akik kételkednek, gondolkodnak. És itt van az a világbajnok családtámogatási rendszer is, ami sehol a világon nincsen

- hangsúlyozta. Szijjártó Péter kijelentette, hogy ezeket az eredményeket nem érdemes kockáztatni, veszélybe sodorni. "Ma olyan nemzetközi helyzet van, amilyenben csak a tapasztalt, csak a kiszámítható, csak a megfontolt vezetők tudják megfelelőképpen, eredményesen, hatékonyan képviselni a saját országaikat" - mondta. "Ekképp a nullkilométeres kalandorok időszaka nem most van. A helyzet az például, hogy Magyarország biztonságos energiaellátásához ma két emberrel kell megállapodni. Az orosz elnökkel, hogy szállítson, s az amerikai elnökkel, hogy hagyja, hogy az orosz elnök szállítson. Na most két ilyen megállapodást ma Magyarországon kizárólag a mi miniszterelnökünk tud megkötni" - vélekedett. "Gondoljanak bele, a Tisza Párt elnöke két ilyen megállapodást meg tudna-e kötni?" - tette fel a kérdést. A miniszter megjegyezte, hogy ezáltal

április 12-én sorsdöntő választás következik, amelyen eldől, hogy Magyarország a béke és a biztonság országa legyen-e, vagy engedjék, hogy az országot belesodorják a háborúba, és elvesszen az eddig elért sok szép eredményt.

Illetve rámutatott, hogy a jelenlegi korszakban az olyan közepes méretű és lakosságú, ásványkincsekben nem túl gazdag és különösebben erős hadsereggel sem rendelkező államok "a tipikus jelöltek arra, hogy sodródjanak az árral, és azt csinálják, amit a nagyok megpróbálnak rájuk kényszeríteni". "De mi ezt nem hagytuk, mi továbbra is egy szuverén nemzeti politikát folytatunk. Nézzék meg, minden egyes válságra a saját nemzeti válaszunkat adtuk. És ezért vagyunk még mindig itt, s ezért vagyunk még mindig erősek" - fűzte hozzá.