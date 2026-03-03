Súlyos járvány Zalában, szinte az egész vármegye zárlat alá került

A fertőzés tényét a Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának Növény- és Talajvédelmi Osztálya állapította meg. A hatóság közlése szerint a betegség terjedésének megállítása érdekében szigorú előírásokat vezettek be a szőlősökben - írja a Zaol.

A szőlő aranyszínű sárgasága elleni védekezés kötelező minden tulajdonosnak. A kép illusztráció. Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Gyökerestől kell eltávolítani a fertőzött szőlőtőkéket

A növényegészségügyi hatóság által fertőzöttnek vagy fertőzésgyanúsnak minősített szőlőtőkéket gyökerestől ki kell vágni, majd égetéssel meg kell semmisíteni. A zárlat ideje alatt az érintett területekről tilos szőlőnövényt, szaporítóanyagot vagy egyéb gazdanövényt, például erdei iszalagot kivinni, illetve a fertőzés terjedését elősegítő eszközöket engedély nélkül bevinni. A kórokozót az amerikai szőlőkabóca terjeszti, amely petéit a szőlővesszőkre rakja.

A szakemberek ezért kiemelten fontosnak tartják a tél végi metszések során levágott vesszők megsemmisítését égetéssel, vagy aprítást követően legalább 10 centiméter mély talajba forgatással.

Tavasszal, rügyfakadás előtt olajos lemosó permetezés javasolt a kéregrepedések alatt telelő tojások számának csökkentésére.

Kötelező permetezés és szigorú ellenőrzés

A zárlat fennállásáig kötelező a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. Előreláthatóan június közepétől legalább három alkalommal rovarölő szeres permetezést kell elvégezni, amely szükség esetén akár október elejéig is elhúzódhat. A gazdálkodóknak permetezési naplót kell vezetniük, amelyet az utolsó bejegyzéstől számítva három évig meg kell őrizniük. A fertőzés gyanúját haladéktalanul jelenteni kell a növényegészségügyi hatóságnak.

A nem művelt szőlőterületek tulajdonosai kötelesek földjeiket művelésbe vonni vagy felszámolni.

Amennyiben ennek nem tesznek eleget, a hatóság a tulajdonos költségére végezteti el az ültetvény felszámolását. A mulasztás komoly következményekkel járhat: a növényvédelmi bírság összege 500 ezer forinttól akár 10 millió forintig is terjedhet.

Számos város is érintett

A zárlat alá vont települések között szerepel többek között Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Keszthely, Hévíz, Lenti, Zalaszentgrót és Zalalövő is. A hatóságok célja egyértelmű: megfékezni a fertőzés további terjedését, mielőtt a vármegye szőlőállományában visszafordíthatatlan károk keletkeznének. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy pusztít az aranyszínű sárgaság.