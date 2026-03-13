Kukkol a szomszéd? Jogi lépéseket is tehet

A modern technológia fejlődésével a drónok gyorsan elterjedtek, de sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a levegőben történő repülés szigorú szabályokhoz kötött. A több méter magas kerítés sem mindig nyújt védelmet, ha szomszéd drónnal figyel meg, azonban a jogszabályok egyértelműen a magánszféra védelmét szolgálják – írja a SONLINE.
Mit tehet, ha szomszéd drónnal figyel meg?
Amikor egy drón kamerája a kertre, a medencére vagy akár a hálószoba ablakára irányul, az már könnyen sértheti a magánélethez való jogot. A magánélet megsértése drónnal nemcsak etikailag problémás, hanem jogi következményekkel is járhat.
Jogászok szerint a más tudta nélkül készített hang- vagy képfelvétel személyiségi jogsértésnek minősülhet. A jogosulatlanul rögzített felvételek általában nem használhatók fel jogszerű bizonyítékként, és a készítőjük felelősségre vonható.
Ugyanakkor létezik egy jogi árnyalat: előfordulhat, hogy a felvételt nem közvetlen bizonyítékként használják, hanem az azon látható információ szolgál kiindulópontként egy eljárás során. Ettől függetlenül a drónos megfigyelés komoly jogi kockázatot jelent annak, aki engedély nélkül végzi.
Drónozás szabályai Magyarországon – amit sok pilóta megszeg
A drónozás szabályai Magyarországon az elmúlt években jelentősen szigorodtak. A 2021-es módosítások és az újabb frissítések miatt ma már nem lehet egyszerűen felszállni egy drónnal lakott területen.
A legfontosabb előírások:
Lakott területen történő repülés
Lakott területen csak engedéllyel lehet drónt reptetni. Ehhez úgynevezett eseti légtér igénylés szükséges, amelyet legalább 30 nappal korábban kell benyújtani, és legfeljebb 7 napra adható ki.
Regisztrációs kötelezettség
A 120 grammnál nehezebb vagy kamerával felszerelt drónokat kötelező regisztrálni a légiközlekedési hatóságnál. Az üzembentartót is nyilvántartásba kell venni.
Kötelező vizsga
A legtöbb kamerás drón használatához pilótavizsga szükséges.
MyDronespace alkalmazás
A drónpilótáknak indulás előtt ellenőrizniük kell a légtéradatokat, és regisztrálniuk kell a repülést a rendszerben.
Felelősségbiztosítás
250 gramm felett vagy üzleti célú repülésnél kötelező a biztosítás.
Mit lépjen, ha elegünk van a zümmögésből?
Ha úgy érzi, hogy a drón rendszeresen a háza felett repül, érdemes először békésen beszélni a szomszéddal. Sok esetben a drónpilóták sincsenek tisztában a szabályokkal.
Ha a probléma továbbra is fennáll, lehetőség van:
- rendőrségi bejelentést tenni
- a légiközlekedési hatósághoz fordulni
- személyiségi jogi eljárást indítani
A szabálytalan drónhasználat és az engedély nélküli megfigyelés akár milliós bírságot is eredményezhet.
