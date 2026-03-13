Kukkol a szomszéd? Jogi lépéseket is tehet

A modern technológia fejlődésével a drónok gyorsan elterjedtek, de sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a levegőben történő repülés szigorú szabályokhoz kötött. A több méter magas kerítés sem mindig nyújt védelmet, ha szomszéd drónnal figyel meg, azonban a jogszabályok egyértelműen a magánszféra védelmét szolgálják – írja a SONLINE.

Egyre több konfliktust okoz, amikor szomszéd drónnal figyel meg lakott területen, akár a kertek és az ablakok fölött repülve Fotó:Illusztráció/Unplash

Mit tehet, ha szomszéd drónnal figyel meg?

Amikor egy drón kamerája a kertre, a medencére vagy akár a hálószoba ablakára irányul, az már könnyen sértheti a magánélethez való jogot. A magánélet megsértése drónnal nemcsak etikailag problémás, hanem jogi következményekkel is járhat.

Jogászok szerint a más tudta nélkül készített hang- vagy képfelvétel személyiségi jogsértésnek minősülhet. A jogosulatlanul rögzített felvételek általában nem használhatók fel jogszerű bizonyítékként, és a készítőjük felelősségre vonható.

Ugyanakkor létezik egy jogi árnyalat: előfordulhat, hogy a felvételt nem közvetlen bizonyítékként használják, hanem az azon látható információ szolgál kiindulópontként egy eljárás során. Ettől függetlenül a drónos megfigyelés komoly jogi kockázatot jelent annak, aki engedély nélkül végzi.

Drónozás szabályai Magyarországon – amit sok pilóta megszeg

A drónozás szabályai Magyarországon az elmúlt években jelentősen szigorodtak. A 2021-es módosítások és az újabb frissítések miatt ma már nem lehet egyszerűen felszállni egy drónnal lakott területen.

A legfontosabb előírások:

Lakott területen történő repülés

Lakott területen csak engedéllyel lehet drónt reptetni. Ehhez úgynevezett eseti légtér igénylés szükséges, amelyet legalább 30 nappal korábban kell benyújtani, és legfeljebb 7 napra adható ki.

Regisztrációs kötelezettség

A 120 grammnál nehezebb vagy kamerával felszerelt drónokat kötelező regisztrálni a légiközlekedési hatóságnál. Az üzembentartót is nyilvántartásba kell venni.

Kötelező vizsga

A legtöbb kamerás drón használatához pilótavizsga szükséges.

MyDronespace alkalmazás

A drónpilótáknak indulás előtt ellenőrizniük kell a légtéradatokat, és regisztrálniuk kell a repülést a rendszerben.