A Tábitha Ház a Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában működő intézményként Magyarország egyetlen gyermekhospice házaként közel 15 éve nyújt komplex – orvosi és pszichológiai – támogatást gyógyíthatatlan beteg gyermekeket nevelő családok számára. A jelenleg működő intézményben eddig több mint 360 családot kísértek a legnehezebb időszakban.

Összefogással született meg az új Tábitha Ház

A gyermekhospice és palliatív ellátás célja, hogy a gyógyíthatatlan beteg gyermekek és családjaik a legnehezebb időszakban se maradjanak egyedül. A Tábitha Ház a mindennapokban, a búcsú pillanataiban és az azt követő időszakban is jelen van – biztonságot, méltóságot és figyelmet adva a családoknak. Az új intézmény több mint 1000 négyzetméteren, európai színvonalú környezetben nyújt majd segítséget. Létrejötte lehetőséget ad arra, hogy ez a támogatás még több család számára váljon elérhetővé.

A megvalósulás mögött széleskörű együttműködés áll: Magyarország Kormánya, az MTVA a Jónak lenni jó! programon keresztül, a Pro Filii Alapítvány, a Velux Fonden, valamint további vállalati és közösségi támogatók közös szerepvállalása tette lehetővé az új Tábitha Ház létrejöttét.

Dr. Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke hangsúlyozta:

Ez a ház az összefogás erejének kézzelfogható bizonyítéka. Kormányzati, civil, egyházi és vállalati szereplők közösen hoztak létre egy olyan helyet, amely valódi segítséget jelent az érintett családok számára.

Dr. Benyó Gábor, a Tábitha Ház orvosigazgatója kiemelte:

A Tábitha Ház minden nap arról szól, hogy a legnehezebb élethelyzetben is legyen jelenlét, figyelem és szakmai támogatás a családok körül. Az új ház lehetőséget ad arra, hogy ezt a munkát még többek számára tegyük elérhetővé.

Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta:

Közös felelősségünk, hogy a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő gyermekek és családjaik támogatást kapjanak. Az ilyen kezdeményezések mögé állni nemcsak feladat, hanem kötelesség is.

Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója hozzátette:

A Jónak lenni jó! program célja, hogy hidat képezzen a segíteni akarók és a segítségre szorulók között. Büszkék vagyunk arra, hogy alapkövei lehettünk ennek az összefogásnak.

Dr. Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke így fogalmazott az esemény kapcsán: