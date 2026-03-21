Tacskók lepték el Gyulát: a látvány mindenkit lenyűgözött – galéria

A program a hagyományokhoz híven látványos felvonulással indult: a Harruckern térről induló menetben a tacskók és gazdáik együtt sétáltak az Almásy-kastély parkjába, ahol a nap további eseményei zajlottak. A több száz méteren át húzódó sor igazi különlegességnek számított, sokakat lenyűgözött a látvány – számolt be a beol.hu, amelyen további képek láthatók a rendezvényről.
Tacskószépségversenyt is tartottak
A találkozót immár ötödik alkalommal rendezték meg, ami jól mutatja a népszerűségét. Fekete-Dombi Ildikó elmondta, hogy előzetesen több mint kétszáz tacskót regisztráltak, de sokan érkeztek spontán módon is. Kiemelte, hogy az ország számos pontjáról, sőt határon túlról is jöttek résztvevők, így valódi közösségi eseménnyé nőtte ki magát a találkozó, ahol minden korosztály képviseltette magát.
A szervezők nemcsak a szórakozásra helyezték a hangsúlyt, hanem a felelős állattartás fontosságára is felhívták a figyelmet. Ennek részeként a helyi állatmenhely is jelen volt, és az előző évhez hasonlóan most is nagy érdeklődés övezte az örökbefogadható kutyákat.
A tapasztalatok szerint az ilyen események valódi hidat képeznek az emberek között, hiszen családok, barátok és generációk találkoznak egy közös szeretet, a kutyák iránti rajongás mentén.
A nap során számos program várta a látogatókat: volt tacskószépségverseny, futóverseny, tematikus tárlatvezetés, valamint megnyílt a Gazdiellátó is.
Az V. Jubileumi Tacskótalálkozó egy nagyobb jubileumi programsorozat része volt, amely az Almásy-kastély látogatóközpontjának tizedik évfordulóját ünnepli, így egészen estig tartó események színesítették a kínálatot.
Külön érdekességként a kastély kabalafigurája, Tacskó Dénes is szerepet kapott, aki a gyerekeknek szóló programok során segíti a múzeumpedagógiai foglalkozásokat.
A szervezők elmondása szerint a történelmi háttér sem véletlen, hiszen a nemesi családnak egykor több tacskója is volt, így a hagyományok is életre kelnek minden évben.
A látogatók közül sokan jelmezbe öltöztették kedvenceiket, ami különleges hangulatot adott a rendezvénynek. Volt, aki vadnyugati cowboy stílusban jelent meg, mások kreatív, akár saját készítésű kiegészítőkkel készültek. A visszatérő vendégek szerint idén még nagyobb volt a tömeg és még jobb a hangulat, így sokan már most biztosra mondják, hogy jövőre is ott lesznek a tacskók ünnepén.
