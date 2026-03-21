Tacskók lepték el Gyulát: a látvány mindenkit lenyűgözött – galéria

A program a hagyományokhoz híven látványos felvonulással indult: a Harruckern térről induló menetben a tacskók és gazdáik együtt sétáltak az Almásy-kastély parkjába, ahol a nap további eseményei zajlottak. A több száz méteren át húzódó sor igazi különlegességnek számított, sokakat lenyűgözött a látvány – számolt be a beol.hu, amelyen további képek láthatók a rendezvényről.

Ötödik alkalommal szervezhették meg a tacskótalálkozót Gyulán

Fotó: BEOL/Kiss Zoltán

Tacskószépségversenyt is tartottak

A találkozót immár ötödik alkalommal rendezték meg, ami jól mutatja a népszerűségét. Fekete-Dombi Ildikó elmondta, hogy előzetesen több mint kétszáz tacskót regisztráltak, de sokan érkeztek spontán módon is. Kiemelte, hogy az ország számos pontjáról, sőt határon túlról is jöttek résztvevők, így valódi közösségi eseménnyé nőtte ki magát a találkozó, ahol minden korosztály képviseltette magát.

A szervezők nemcsak a szórakozásra helyezték a hangsúlyt, hanem a felelős állattartás fontosságára is felhívták a figyelmet. Ennek részeként a helyi állatmenhely is jelen volt, és az előző évhez hasonlóan most is nagy érdeklődés övezte az örökbefogadható kutyákat.

A tapasztalatok szerint az ilyen események valódi hidat képeznek az emberek között, hiszen családok, barátok és generációk találkoznak egy közös szeretet, a kutyák iránti rajongás mentén.