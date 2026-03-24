24 millió forintos támogatást nyújtott a Pro Filii Alapítvány tüdőgyógyászati eszközpark-fejlesztésre

A támogatásból vásárolt új berendezés többek között a tüdőrák, a tuberkulózis és különböző légúti fertőzések vizsgálatában, valamint a daganatos betegségek stádiumának meghatározásában segít a nyirokcsomók érintettségének felmérésével. Az EBUS a légutakon keresztül vizsgálja a tüdő olyan területeit is, amelyek hagyományos képalkotó módszerekkel, például CT-vel vagy röntgennel nehezen érhetők el. A modern diagnosztikai eszközök jelentősen hozzájárulnak a hatékonyabb kezelésekhez és a gyógyulási esélyek javításához.

dr. Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnökét örömmel tölti el, hogy támogatásuknak köszönhetően fejlődött az edelényi kórház eszközparkja – Fotó: Pro Filii Alapítvány

Az egészség megőrzése kiemelt jelentőségű, ugyanakkor sokszor csak akkor kerül a figyelem középpontjába, amikor már probléma jelentkezik. Ezért különösen fontos a betegségek korai felismerése, valamint a korszerű orvosi technológiák alkalmazása, amelyek lehetővé teszik a pontos diagnózis felállítását már a kezdeti stádiumban is. Örömömre szolgál, hogy segítséget nyújthattunk az Edelényi Kórház alapítványának, hiszen a kórházban dolgozó szakemberek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a legmodernebb orvosi műszerek rendelkezésre álljanak, biztosítva ezzel a magas színvonalú betegellátást és a térség lakosságának egészségügyi biztonságát”

– nyilatkozta dr. Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A támogatásnak köszönhetően a bronchológiai labor hatékonyabban működhet

Az adományból beszerzett új orvostechnikai eszköznek köszönhetően tehát az Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet intervenciós bronchológiai laborja a jövőben még hatékonyabban, az előzetes becslések szerint évente legalább 180-200 alkalommal végezhet szakszerű vizsgálatokat.

Szívből köszönjük a Pro Filii Alapítvány nagylelkű támogatását, amely egy igazi mérföldkövet alapozott meg nemcsak az intézményünk számára, hanem régiós tüdőgyógyászati viszonylatban is. Az EBUS technológia azért egy innovatív megoldás, mert valós idejű képalkotást biztosít és így lehetővé teszi a célzott biopsziát a pontos diagnózis, illetve a kezelés megtervezéséhez. A kóros eredmények kimutatása pedig a diagnózistól függően további vizsgálatokat vagy kezeléseket igényelhet, például műtétet, kemo- vagy antibiotikumos terápiákat – mondta el dr. Szabó Melinda kórházi főigazgató, az Edelényi Kórházért Alapítvány elnöke.