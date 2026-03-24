24 millió forintos támogatást nyújtott a Pro Filii Alapítvány tüdőgyógyászati eszközpark-fejlesztésre

A támogatásból vásárolt új berendezés többek között a tüdőrák, a tuberkulózis és különböző légúti fertőzések vizsgálatában, valamint a daganatos betegségek stádiumának meghatározásában segít a nyirokcsomók érintettségének felmérésével. Az EBUS a légutakon keresztül vizsgálja a tüdő olyan területeit is, amelyek hagyományos képalkotó módszerekkel, például CT-vel vagy röntgennel nehezen érhetők el. A modern diagnosztikai eszközök jelentősen hozzájárulnak a hatékonyabb kezelésekhez és a gyógyulási esélyek javításához.
Az egészség megőrzése kiemelt jelentőségű, ugyanakkor sokszor csak akkor kerül a figyelem középpontjába, amikor már probléma jelentkezik. Ezért különösen fontos a betegségek korai felismerése, valamint a korszerű orvosi technológiák alkalmazása, amelyek lehetővé teszik a pontos diagnózis felállítását már a kezdeti stádiumban is. Örömömre szolgál, hogy segítséget nyújthattunk az Edelényi Kórház alapítványának, hiszen a kórházban dolgozó szakemberek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a legmodernebb orvosi műszerek rendelkezésre álljanak, biztosítva ezzel a magas színvonalú betegellátást és a térség lakosságának egészségügyi biztonságát”
– nyilatkozta dr. Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke.
A támogatásnak köszönhetően a bronchológiai labor hatékonyabban működhet
Az adományból beszerzett új orvostechnikai eszköznek köszönhetően tehát az Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet intervenciós bronchológiai laborja a jövőben még hatékonyabban, az előzetes becslések szerint évente legalább 180-200 alkalommal végezhet szakszerű vizsgálatokat.
Szívből köszönjük a Pro Filii Alapítvány nagylelkű támogatását, amely egy igazi mérföldkövet alapozott meg nemcsak az intézményünk számára, hanem régiós tüdőgyógyászati viszonylatban is. Az EBUS technológia azért egy innovatív megoldás, mert valós idejű képalkotást biztosít és így lehetővé teszi a célzott biopsziát a pontos diagnózis, illetve a kezelés megtervezéséhez. A kóros eredmények kimutatása pedig a diagnózistól függően további vizsgálatokat vagy kezeléseket igényelhet, például műtétet, kemo- vagy antibiotikumos terápiákat – mondta el dr. Szabó Melinda kórházi főigazgató, az Edelényi Kórházért Alapítvány elnöke.
A 235 betegággyal működő intézmény komplex egészségügyi ellátást biztosít, amelynek keretében járóbeteg-szakellátást, valamint krónikus fekvőbetegek rehabilitációját biztosítja. A kórház egyben az északkelet-magyarországi régió egyik meghatározó pulmonológiai központja, ahol a tüdőgyógyászati ellátás 141 aktív ágyon történik. Az intézmény 2022 nyarán hozta létre intervenciós bronchológiai laboratóriumát, amely saját onkoteam támogatásával működik. Az országban jelenleg mindössze három hasonló profilú egység érhető el. A laboratóriumban korszerű diagnosztikai és terápiás eljárások alkalmazásával látják el a tüdődaganatos, valamint légúti és pleurális megbetegedésekben szenvedő betegeket.
A Mészáros Csoport karitatív tevékenységét koordináló Pro Filii Alapítvány 2021 óta támogatja a szociálisan marginalizált embereket, önhibájukon kívül bajbajutott családokat, súlyos egészségügyi problémákkal küzdőket. Ezzel összehangban támogatja azokat az intézményeket civil és nonprofit szervezeteket, amelyek hozzájárulnak a gyermekek és felnőttek egészségügyi helyzetének javításához.
Több mint negyedmilliárd forinttal segíti az év első negyedévben is a rászorulókat a Pro Filii Alapítvány
Folytatja pályázati keretek közt zajló támogatási programját a Mészáros Csoport karitatív tevékenységét koordináló alapítvány, amely 2026-ban is egymilliárd forintot oszt szét magánszemélyek, illetve civil és nonprofit szervezetek közt. A most zárult első negyedéves ciklusban 644 pályázótól összesen több mint 3,5 milliárd forint támogatásigénylés érkezett. A Pro Filii Alapítvány kuratóriumának döntése alapján végül 77-en részesülnek mintegy 255 millió forint összértékű dotációban.
Új mentőautóval támogatta a mentőszolgálatot a Pro Filii Alapítvány
Új, Magyarországon eddig egyedülálló mentőautó segíti az Országos Mentőszolgálat munkáját. A Pro Filii Alapítvány 124 millió forintos támogatásával olyan speciális mentőgépjármű állt szolgálatba, amelyet kifejezetten extrém súlyú és testméretű betegek biztonságos szállítására és ellátására fejlesztettek ki.