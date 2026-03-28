Tavaszi kirándulás kutyával? Erre az 5 dologra nagyon figyeljen

A tavaszi kirándulás nemcsak kellemes szabadidős program, hanem remek lehetőség arra is, hogy a kutya eleget mozogjon, miközben erősödik a kapcsolat gazdi és kedvence között. Ehhez azonban megfelelő útvonal, elegendő víz, biztonsági felszerelés és a szezonális veszélyek ismerete is szükséges.

Tavaszi kirándulás kutyával – Öt dolog, amire érdemes figyelni

Az első és talán legfontosabb szempont a megfelelő útvonal kiválasztása: nem minden kutya bírja ugyanazt a terhelést, ezért a terepet mindig az állat korához, edzettségéhez és egészségi állapotához kell igazítani.

Emellett póráz, biléta és mikrocsip nélkül nem érdemes elindulni, hiszen a természetben rengeteg váratlan inger érheti az állatot.

Legalább ilyen fontos, hogy mindig legyen a gazdinál friss víz, itatótál és szükség esetén némi eledel is.

Tavasszal a kullancsok és más élősködők elleni védekezésre is fokozottan figyelni kell, a kirándulás után pedig érdemes alaposan átnézni a kutya bundáját.

A kirándulásra célszerű zacskót, törlőkendőt, kisebb törölközőt vagy akár elsősegélycsomagot is vinni, főleg hosszabb túrák esetén.

A természetjárás csak akkor lehet valóban felhőtlen, ha a gazdi nemcsak a kutya biztonságára, hanem a környezet tisztaságára és a többi kirándulóra is figyel – tájékoztat a VEOL.