Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A tiszás informatikus bevallotta: külföldi titkosszolgálatok szervezhették be, egy későbbi akcióra készíthették fel

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

tavasz

Tavaszi kirándulás kutyával? Erre az 5 dologra nagyon figyeljen

47 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A jó idő beköszöntével egyre többen terveznek közös programot a természetben a kutyájukkal, de a gondtalan kikapcsolódáshoz nem árt előre készülni. A tavaszi kirándulás akkor lehet igazán biztonságos és élvezetes, ha a gazdik néhány fontos alapelvre is odafigyelnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tavaszkirándulásbiztonságkutyagazdi

A tavaszi kirándulás nemcsak kellemes szabadidős program, hanem remek lehetőség arra is, hogy a kutya eleget mozogjon, miközben erősödik a kapcsolat gazdi és kedvence között. Ehhez azonban megfelelő útvonal, elegendő víz, biztonsági felszerelés és a szezonális veszélyek ismerete is szükséges.

Tavaszi kirándulás kutyával: 5 hasznos tipp a biztonságos közös túrához (illusztráció)
Fotó: Stephen Goldberg / Unsplash

Tavaszi kirándulás kutyával – Öt dolog, amire érdemes figyelni

  • Az első és talán legfontosabb szempont a megfelelő útvonal kiválasztása: nem minden kutya bírja ugyanazt a terhelést, ezért a terepet mindig az állat korához, edzettségéhez és egészségi állapotához kell igazítani. 
  • Emellett póráz, biléta és mikrocsip nélkül nem érdemes elindulni, hiszen a természetben rengeteg váratlan inger érheti az állatot.
  • Legalább ilyen fontos, hogy mindig legyen a gazdinál friss víz, itatótál és szükség esetén némi eledel is. 
  • Tavasszal a kullancsok és más élősködők elleni védekezésre is fokozottan figyelni kell, a kirándulás után pedig érdemes alaposan átnézni a kutya bundáját.
  • A kirándulásra célszerű zacskót, törlőkendőt, kisebb törölközőt vagy akár elsősegélycsomagot is vinni, főleg hosszabb túrák esetén. 
Egy kevés odafigyeléssel a kirándulás nemcsak élményekben gazdag, hanem biztonságos is lehet a kutya és a gazdi számára egyaránt
Fotó: Martin Dalsgaard / Unsplash

A természetjárás csak akkor lehet valóban felhőtlen, ha a gazdi nemcsak a kutya biztonságára, hanem a környezet tisztaságára és a többi kirándulóra is figyel – tájékoztat a VEOL.

Ezek is érdekelhetik:

Végre itt a jó idő, máris indul a kirándulószezon

A MÁV-csoport március 14-től beindítja a kiránduló szezont: extra vonatokkal célozzák a Balatont, a Börzsönyt és a Tisza-tavat, miközben jelentősen bővítik a kerékpárszállítási kapacitásokat is. A kirándulás nemcsak a tavasz, de a turisztikai idény kezdete is.

Tavaszi veszély az utakon: ezért kell most különösen figyelni az autóra

Itt a tavasz, s ezzel nemcsak a természet éled fel, hanem az utak forgalma is. A változékony időjárás és a megnövekedett közlekedési terhelés miatt ilyenkor különösen fontos, hogy az autósok felkészülten és figyelmesen vezessenek.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!