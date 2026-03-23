A legtöbb kertben ezért lesz kevés a termés – a tavaszi metszés hibái

Sokan azt gondolják, hogy elég akkor elővenni az ollót, amikor már tartósan jó az idő, pedig a tavaszi metszés idejét nem érdemes elhibázni. Ákos, aki évek óta foglalkozik kertgondozással, azt mondja, a legtöbb növény akkor reagál a legjobban, ha még a teljes növekedési időszak előtt kapja meg a szükséges alakító és tisztító vágásokat – írja a FEOL.

A tavaszi metszés során eltávolítják a beteg és befelé növő ágakat, hogy a gyümölcsfák egészségesebbek legyenek és több termést hozzanak Fotó:Illusztráció/Unplash

Tavaszi metszés: mikor kell metszeni a gyümölcsfákat?

A gyümölcsfa metszése általában február végétől április elejéig időszerű, amikor már nincsenek komolyabb fagyok, de a fák még nem indultak meg teljes erővel. Ez az időszak azért ideális, mert a növény könnyebben regenerálódik, és a metszés után jobban a termőrészekre tud koncentrálni.

Ákos szerint a gyümölcsfák metszése során a legfontosabb cél az, hogy a korona szellősebb legyen.

Ha túl sűrűn nőnek az ágak, a fény és a levegő nehezebben jut be a fa belsejébe, ami kedvezhet a betegségeknek, és a termés minőségét is ronthatja.

A metszésnél érdemes eltávolítani a beteg ágakat, az egymást keresztező hajtásokat és a befelé növő részeket. Ezzel a fa energiája nem a felesleges hajtásokra, hanem az egészséges fejlődésre és a terméshozamra fordítódik.

Nemcsak az alma- és körtefák esetében fontos ez a munka. A rózsa tavaszi metszése is szinte elengedhetetlen, mert így fejlődhetnek erősebb, virágzásra kész hajtások.

A kertész szerint a rózsánál általában 3–5 erős rügy meghagyása ad szép, bokros formát.

A málna tavaszi metszése szintén sokat számít. A letermett vesszőket teljesen el kell távolítani, és csak az egészséges hajtásokat szabad meghagyni. Ha a málna túlzottan besűrűsödik, kisebb lehet a termés, és a növény könnyebben betegszik meg.

A kertben sokaknál megtalálható leander esetében sem mindegy az időzítés. A leander metszése tavasszal inkább formázó jellegű legyen: az elöregedett vagy túl hosszú hajtásokat érdemes visszavágni, de a túl drasztikus beavatkozást jobb kerülni.

Tavaszi lemosó permetezés: metszés előtt vagy után?

Ez az egyik leggyakoribb kérdés minden tavasszal. Ákos szerint a tavaszi lemosó permetezés általában a metszés után a leghatékonyabb, mert ilyenkor a korona már átjárhatóbb, így a permetlé könnyebben eljut mindenhová.

A tavaszi permetezés célja, hogy elpusztítsa az áttelelt kártevőket és a gombabetegségek forrásait. Sok kertben már egy alapos, réz- vagy kénalapú tavaszi lemosó permetezés is sokat segíthet, de ezt még rügyfakadás előtt kell elvégezni. Később a növény már érzékenyebben reagálhat a kezelésre.

Kell-e trágyázni tavasszal?

A trágyázás tavasszal legalább annyira fontos, mint a metszés. A tél végére sok talaj kimerül, ezért a növényeknek szükségük van a tápanyag-utánpótlásra. Ákos szerint a legjobb választás a jól érett szerves trágya vagy a komposzt, mert ezek nemcsak táplálják a növényeket, hanem a talaj szerkezetét is javítják.