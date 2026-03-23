A legtöbb kertben ezért lesz kevés a termés – a tavaszi metszés hibái

Sokan azt gondolják, hogy elég akkor elővenni az ollót, amikor már tartósan jó az idő, pedig a tavaszi metszés idejét nem érdemes elhibázni. Ákos, aki évek óta foglalkozik kertgondozással, azt mondja, a legtöbb növény akkor reagál a legjobban, ha még a teljes növekedési időszak előtt kapja meg a szükséges alakító és tisztító vágásokat – írja a FEOL.
Tavaszi metszés: mikor kell metszeni a gyümölcsfákat?
A gyümölcsfa metszése általában február végétől április elejéig időszerű, amikor már nincsenek komolyabb fagyok, de a fák még nem indultak meg teljes erővel. Ez az időszak azért ideális, mert a növény könnyebben regenerálódik, és a metszés után jobban a termőrészekre tud koncentrálni.
Ákos szerint a gyümölcsfák metszése során a legfontosabb cél az, hogy a korona szellősebb legyen.
Ha túl sűrűn nőnek az ágak, a fény és a levegő nehezebben jut be a fa belsejébe, ami kedvezhet a betegségeknek, és a termés minőségét is ronthatja.
A metszésnél érdemes eltávolítani a beteg ágakat, az egymást keresztező hajtásokat és a befelé növő részeket. Ezzel a fa energiája nem a felesleges hajtásokra, hanem az egészséges fejlődésre és a terméshozamra fordítódik.
Nemcsak az alma- és körtefák esetében fontos ez a munka. A rózsa tavaszi metszése is szinte elengedhetetlen, mert így fejlődhetnek erősebb, virágzásra kész hajtások.
A kertész szerint a rózsánál általában 3–5 erős rügy meghagyása ad szép, bokros formát.
A málna tavaszi metszése szintén sokat számít. A letermett vesszőket teljesen el kell távolítani, és csak az egészséges hajtásokat szabad meghagyni. Ha a málna túlzottan besűrűsödik, kisebb lehet a termés, és a növény könnyebben betegszik meg.
A kertben sokaknál megtalálható leander esetében sem mindegy az időzítés. A leander metszése tavasszal inkább formázó jellegű legyen: az elöregedett vagy túl hosszú hajtásokat érdemes visszavágni, de a túl drasztikus beavatkozást jobb kerülni.
Tavaszi lemosó permetezés: metszés előtt vagy után?
Ez az egyik leggyakoribb kérdés minden tavasszal. Ákos szerint a tavaszi lemosó permetezés általában a metszés után a leghatékonyabb, mert ilyenkor a korona már átjárhatóbb, így a permetlé könnyebben eljut mindenhová.
A tavaszi permetezés célja, hogy elpusztítsa az áttelelt kártevőket és a gombabetegségek forrásait. Sok kertben már egy alapos, réz- vagy kénalapú tavaszi lemosó permetezés is sokat segíthet, de ezt még rügyfakadás előtt kell elvégezni. Később a növény már érzékenyebben reagálhat a kezelésre.
Kell-e trágyázni tavasszal?
A trágyázás tavasszal legalább annyira fontos, mint a metszés. A tél végére sok talaj kimerül, ezért a növényeknek szükségük van a tápanyag-utánpótlásra. Ákos szerint a legjobb választás a jól érett szerves trágya vagy a komposzt, mert ezek nemcsak táplálják a növényeket, hanem a talaj szerkezetét is javítják.
A kertrendezés részeként ilyenkor érdemes fellazítani a talajt, bedolgozni a komposztot vagy a trágyát, és eltávolítani az elszáradt növényi részeket. Ha a kert tavasszal rendet kap, a növények sokkal jobb állapotból indulhatnak neki az egész szezonnak.
A tavasz dönti el az egész évet
A kertész szerint a legfontosabb időszak mindig a tavasz, mert ilyenkor alapozza meg a kert egész éves állapotát. Ha időben megtörténik a tavaszi metszés, a gyümölcsfák metszése, a tavaszi lemosó permetezés, valamint a megfelelő trágyázás és kertrendezés, akkor később jóval kevesebb probléma adódhat.
Sokan félnek attól, hogy rosszul nyúlnak a növényekhez, pedig némi gyakorlattal bárki megtanulhatja az alapokat. A növények pedig valóban meghálálják a gondoskodást: egészségesebb fejlődéssel, szebb virágzással és bőségesebb terméssel.
Metszés: ha ezt most elmulasztja, utána már késő lesz
Február a kertben az átmenet időszaka — már duzzadnak a rügyek, de a nagy növekedési hullám még nem indult be. A metszés februárban kulcsfontosságú lépés, mert március 1-jétől életbe lép a jogszabályi tilalmi időszak, amely több növény erőteljes visszavágását nem engedi.
Akár 50 ezer forintjába is kerülhet egy csokor – ne kövesse el ezt a hibát!
A húsvéti dekoráció egyik legnépszerűbb eleme a barka, ám nem mindegy, honnan szerezzük be. A szakértők szerint a barkaszedés bizonyos esetekben szabálysértésnek vagy akár bűncselekménynek is minősülhet, ezért érdemes ismerni a pontos szabályokat.