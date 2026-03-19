A Televíziós Újságírók Díját március 18-án este adták át, és több ismert név is elismerést kapott. A gálán műsorvezetők, színészek és zsűritagok is díjjal távoztak.
Győzteseket hirdettek a Televíziós Újságírók Díja gálaeseményen március 18-án este. A legjobb női műsorvezető Ördög Nóra lett, Till Attila kapta a legjobb férfi műsorvezetőnek járó elismerést, Majoros Péter Majkát a zsűritag kategóriákban díjazták, Bacskó Tünde a legjobb színésznő, Kádár L. Gellért a legjobb színész, Pálos Hanna a legjobb női mellékszereplő, Fekete Ernő pedig a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában vehette át az elismerést. A Televíziós Újságírók Életműdíját Bányai Gábor kapta.
Tizenharmadik alkalommal értékelték a szakújságírók a tavalyi év legkiemelkedőbb szórakoztató műfajú televíziós teljesítményeit és személyiségeit.
A TV2 Csoport 7, az RTL Magyarország 5, az AMC és Antenna Entertainment 1-1 elismeréssel tért haza az idei Televíziós Újságírók Díja gáláról, amelyre a hazai vezető televíziós csatornák szakemberei és sztárjai, valamint a sajtó képviselői kaptak meghívást.
A Budapest Music Centerben rendezett esemény rekord részvétel mellett zajlott, a díjátadó házigazdája Gundel Takács Gábor volt.
A gálaesten 15 kategóriában hirdettek nyertest. A DGTL, a DigitalHungary, az Index, a Marketing&Media, a Márkamonitor, a Médiaklub, a MediaFuture, a Médiapiac, a Port, a SorozatWiki, a Színes RTV, a Telenovella magazin és a TVR-hét szakújságíróiból álló grémium díjazta a legjobb nagyszabású showműsort, a legjobb vetélkedőt, a legjobb realityt, a legjobb a stúdiórealityt, a legjobb talkshowt, a legjobb szórakoztató-ismeretterjesztő műsort, a legjobb női és férfi műsorvezetőt, a legjobb sorozatot, a legjobb színésznőt, a legjobb színészt, a legjobb női és férfi mellékszereplőt valamint a legjobb zsűritagot.
2026-ban a Televíziós Újságírók Díját a következő televíziós produkciók, illetve személyiségek kapták:
- Legjobb nagyszabású showműsor: Sztárban sztár All Stars
- Legjobb vetélkedő: The Floor
- Legjobb reality: Most Wanted
- Legjobb stúdióreality: Kincsvadászok
- Legjobb talkshow: Útközben elmeséled
- Legjobb szórakoztató-ismeretterjesztő műsor: Budapesti zsaruk
- Legjobb zsűritag: Majoros Péter Majka
- Legjobb női műsorvezető: Ördög Nóra
- Legjobb férfi műsorvezető: Till Attila
- Legjobb sorozat: Hunyadi
- Legjobb színésznő: Bacskó Tünde
- Legjobb színész: Kádár L. Gellért
- Legjobb női mellékszereplő: Pálos Hanna
- Legjobb férfi mellékszereplő: Fekete Ernő
- Életműdíj: Bányai Gábor
