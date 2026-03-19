A Televíziós Újságírók Díját március 18-án este adták át, és több ismert név is elismerést kapott. A gálán műsorvezetők, színészek és zsűritagok is díjjal távoztak.

Győzteseket hirdettek a Televíziós Újságírók Díja gálaeseményen március 18-án este. A legjobb női műsorvezető Ördög Nóra lett, Till Attila kapta a legjobb férfi műsorvezetőnek járó elismerést, Majoros Péter Majkát a zsűritag kategóriákban díjazták, Bacskó Tünde a legjobb színésznő, Kádár L. Gellért a legjobb színész, Pálos Hanna a legjobb női mellékszereplő, Fekete Ernő pedig a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában vehette át az elismerést. A Televíziós Újságírók Életműdíját Bányai Gábor kapta.

Tizenharmadik alkalommal értékelték a szakújságírók a tavalyi év legkiemelkedőbb szórakoztató műfajú televíziós teljesítményeit és személyiségeit.

A TV2 Csoport 7, az RTL Magyarország 5, az AMC és Antenna Entertainment 1-1 elismeréssel tért haza az idei Televíziós Újságírók Díja gáláról, amelyre a hazai vezető televíziós csatornák szakemberei és sztárjai, valamint a sajtó képviselői kaptak meghívást.

A Budapest Music Centerben rendezett esemény rekord részvétel mellett zajlott, a díjátadó házigazdája Gundel Takács Gábor volt.

A gálaesten 15 kategóriában hirdettek nyertest. A DGTL, a DigitalHungary, az Index, a Marketing&Media, a Márkamonitor, a Médiaklub, a MediaFuture, a Médiapiac, a Port, a SorozatWiki, a Színes RTV, a Telenovella magazin és a TVR-hét szakújságíróiból álló grémium díjazta a legjobb nagyszabású showműsort, a legjobb vetélkedőt, a legjobb realityt, a legjobb a stúdiórealityt, a legjobb talkshowt, a legjobb szórakoztató-ismeretterjesztő műsort, a legjobb női és férfi műsorvezetőt, a legjobb sorozatot, a legjobb színésznőt, a legjobb színészt, a legjobb női és férfi mellékszereplőt valamint a legjobb zsűritagot.

A Televíziós Újságírók Díja életműdíját Bányai Gábor vehette át

2026-ban a Televíziós Újságírók Díját a következő televíziós produkciók, illetve személyiségek kapták:

Legjobb nagyszabású showműsor: Sztárban sztár All Stars

Legjobb vetélkedő: The Floor

Legjobb reality: Most Wanted

Legjobb stúdióreality: Kincsvadászok

Legjobb talkshow: Útközben elmeséled

Legjobb szórakoztató-ismeretterjesztő műsor: Budapesti zsaruk

Legjobb zsűritag: Majoros Péter Majka

Legjobb női műsorvezető: Ördög Nóra

Legjobb férfi műsorvezető: Till Attila

Legjobb sorozat: Hunyadi

Legjobb színésznő: Bacskó Tünde

Legjobb színész: Kádár L. Gellért

Legjobb női mellékszereplő: Pálos Hanna

Legjobb férfi mellékszereplő: Fekete Ernő

Életműdíj: Bányai Gábor

Tévés díjat nyert az Ázsia Expressz, Az Árulók és Ördög Nóra

Kiderült, mely televíziós produkciók és személyiségek nyerték a Televíziós Újságírók Díját 2025-ben. Az elismeréseket idén is ünnepélyes díjátadó gálaesten adták át, az esemény műsorvezetője Gundel Takács Gábor volt.