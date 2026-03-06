Hírlevél
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

térfigyelő kamera

Bekeményítettek a Balaton környékén: ennek sokan nem fognak örülni

Tegnap, 11:04
Nagy dobásra készülnek a somogyi települések, hogy végleg kiszorítsák a bűnözést a Balaton környékéről. A fejlesztés egyik kulcsa a térfigyelő kamerák hálózatának kiépítése, amely a déli parton és a környező falvakban figyeli majd a közterületeket.
térfigyelő kamerarendszerbalaton

Aki eddig abban bízott, hogy sötétedés után büntetlenül száguldozhat, vagy észrevétlenül megszabadulhat az illegálisan lerakott hulladéktól, annak hamarosan kellemetlen meglepetésben lehet része. Kőröshegy vezetésével tizenegy település fogott össze, hogy a térfigyelő kamerák segítségével ellenőrzés alatt tartsa a környék legfontosabb pontjait – írja a SONLINE.

Új térfigyelő kamerák kerülnek a Balaton déli partjának településeire, ahol 11 faluban közel 70 eszköz segíti majd a bűnözés visszaszorítását.
Új térfigyelő kamerák kerülnek a Balaton déli partjának településeire, ahol 11 faluban közel 70 eszköz segíti majd a bűnözés visszaszorítását Fotó:Illusztráció/Unplash

Térfigyelő kamerák figyelik majd a környéket

A hálózatba olyan települések kerülnek be, mint Kőröshegy, Bálványos, Pusztaszemes, Kereki, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszemes, Balatonendréd, Balatonszabadi, Siójut és Nagyberény. Poór Gyula, Kőröshegy polgármestere szerint a rendszer egyfajta digitális sorompót jelent majd az utazó bűnözők számára.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy ahol sűrű kamerahálózat működik, ott a bűnözés is visszaszorul. Példaként Kaposvárt és a siófoki Petőfi sétányt említette, ahol a kamerák üzembe helyezése után látványosan csökkent a lopások és trükközések száma.

Vadászat a szemetelőkre és a nehéz járművekre

A rendszer nemcsak a bűnözők ellen szól. A térfigyelő kamerák a települések határában is megjelennek, ahol gyakran fordult elő illegális hulladéklerakás. Aki ezentúl a domboldalban próbál megszabadulni a szeméttől, azzal számolhat, hogy a rendszáma hamar a hatóságoknál landol.

A kamerák segítségével a közutak használatát is jobban ellenőrizni tudják majd. Több kisebb utcát ugyanis nem nehéz kamionokra terveztek, ezért a rendszer segíthet kiszűrni azokat, akik engedély nélkül hajtanak be.

Év végére készülhet el a rendszer

A projekt során nagyjából 70 kamerát szerelnek fel főként villanyoszlopokra. Ez azt jelenti, hogy minden részt vevő településen egy körülbelül hat kamerából álló egység figyeli majd a területet. Ahol már működik megfigyelőrendszer, ott az új eszközöket a meglévő hálózattal is összekapcsolják.

Poór Gyula hangsúlyozta: a cél az, hogy a térfigyelő kamerák rendszere legkésőbb 2026. december 31-ig teljesen elkészüljön. Jelenleg az engedélyeztetés és a tervezés zajlik, az E.ON pedig már elvi hozzájárulását adta ahhoz, hogy a kamerákat a villanyoszlopokra szereljék.

