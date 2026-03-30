Ha valóra válik az eltitkolt tiszás tervezet, minden magyarnak havonta 130 ezer forinttal nőnek a kiadásai – állítja az energiapolitikai szakértő

A Tisza Párt tervében szerepel még a rezsicsökkentés és az árréstopok eltörlése, az MVM privatizációjának elkezdése és a Mol állami tulajdonban lévő részvényeinek eladása is. Ez hatalmas érvágás lehet nemcsak az állami tulajdonnak, hanem minden egyes családnak, írja a blikk.hu.

600 milliárdba kerülne a százhalombattai olajfinomító átállítása, ami szintén a Tisza Párt első intézkedései közé tartozna, és persze ezt is a magyar emberekkel fizettetnék ki – Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

„Két vezérfonala van ennek a Tisza-tervnek. Az első az, hogy mindenképp le akar számolni az orosz olcsó energiahordozókkal, amivel nem lehet más a célja, minthogy ezáltal rendezze a kapcsolatot az EU-val és az ukránokkal – magyarázta a lapnak Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletág-igazgatója. – A második az állami szerepvállalás csökkentése, ami magában hordoz minden olyan intézkedés eltörlését, amiktől az elmúlt években a magyar háztartásoknak könnyebb volt az életük. Értem ezalatt például a rezsicsökkentés eltörlését, hiszen az olcsó orosz olaj és gáz helyett drágább forrásból kellene vásárolni, ami pedig a rezsiszámlák két-két és félszeres növekedését jelentené, de ha az iráni konfliktus még egy ideig velünk marad, akkor akár három és fél-négyszeres szorzó is elképzelhető. A védett üzemanyagárat is eltörölnék, amitől a számításaink szerint egy liter benzin 1026, míg egy liter gázolaj 1051 forintba kerülne.”

A Tisza Párt tudja, milyen súlyos terheket szabadítani az emberekre, de fontosabb neki a kiegyezés

A szakember szerint mindezekkel a Tisza Pártnál is tisztában vannak, azonban sokkal fontosabb számukra a kiegyezés Brüsszellel és Kijevvel, mint az, hogy ezeknek az intézkedéseknek milyen katasztrofális hatásuk lenne a társadalomra nézve.

Korábban is voltak már ezen a téren elszólásai Magyar Péternek, Tarr Zoltánnak és Kapitány Istvánnak, azonban ami újdonság a mostani tervezetben, az a nemzeti energiavállalatok mozgásterének leszűkítése. Új adót vetnének ki, az úgynevezett Energiafüggetlenségi Adót (EFA), ami elég cinikus elnevezés, hiszen épp az ellenkezőjét éri el, mint ahogy elnevezték: az orosz csapot elzárva ezután már csak egy helyről kaphatnánk olajat, ami semmiképp sem a függetlenséghez vezető út. Korábban végeztünk egy becslést a Századvégnél: ha eltörölnék a rezsicsökkentést, az árréstopot és az üzemanyagok védett árát, akkor minden magyar ember havi kiadása 130 ezer forinttal emelkedne!

Kiszivárgott terv, kemény reakció: Orbán Viktor megszólalt

„Új nap, új botrányos lelepleződés: egy, a Tiszából kiugrott szakértő nyilvánosságra hozta a párt energiaátállási tervét” – mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök elmondása szerint a kiszivárgott dokumentum a rezsicsökkentés és a védett árak megszüntetését, valamint új adók bevezetését vetíti előre, ami súlyos terheket jelentene a magyar családoknak.