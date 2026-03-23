Ilyen a tiszás szeretetország: döbbenetes jelenetek Kecskeméten

Már az ukránok is arról írnak, hogy Magyar Pétert akarják hatalomban látni

Egy névtelenséget kérő ukrán parlamenti képviselő kész tényként kezeli a Tisza Párt győzelmét. Kijev abban reménykedhet, hogy Magyar Péter hatalomra jutva a magyarok érdekei helyett az ukrán érdekeket szolgálja majd.
A Tűzfalcsoport cikke szerint egy ukrán lap már kész tényként kezeli a Tisza Párt választási győzelmét, és ebből azt a következtetést vonják le, hogy Kijev a magyar érdekek helyett az ukrán érdekek kiszolgálását várhatja el Magyar Pétertől. Az elemzés információi szerint a Strana.ua egy névtelenséget kérő ukrán parlamenti képviselőre hivatkozva azt írta, hogy a választások után új helyzet alakulhat ki, és Magyar Péter lehet Ukrajna legnagyobb magyarországi támogatója.

Magyar Péter lesz Ukrajna legjobb barátja?

Korábban a Strana.ua volt az a portál, amely arról írt, hogy az ukrán miniszterelnök Telegram-csatornáján elérhető bejegyzés alapján Ukrajna delegációja kedden Brüsszelben megkapta az Európai Uniótól (EU) az uniós csatlakozás újabb feltételeit, amelyekben az utolsó három tárgyalási feltételcsoport található. Az Igor Guzhva újságíró által 2016-ban alapított jelenleg Ausztriából készülő ellenzéki, Zelenszkij elnök által betiltott portál hivatkozási pont ugyanakkor például a Deutsche Welle számára.

Egy friss írásukban, amelyet Denis Rafalsky, a Kyiv Post korábbi újságírója jegyez, azt fejtegetik, hogy Kijevben gyakorlatilag nem rejtik véka alá, hogy Orbán vereségét várják a választásokon, remélve, hogy akkor javulnak a kapcsolatok a két ország között. 

És ami a legfontosabb, a magyar vétó fenyegetése az Ukrajnával kapcsolatos döntésekben megszűnik. A cikkben nyilatkozik egy névtelenséget kérő ukrán parlamenti képviselő, szerinte amint véget érnek a választások, lehetőségünk lesz javítani a kapcsolatokat.

Peter Magyar lesz Ukrajna legnagyobb barátja. Még a lengyelekkel is több probléma lesz, mint Budapesten” – mondta Stranának az ukrán képviselő, aki a magyar parlamenti baráti csoport tagja.

Új kérdések merültek fel Panyi Szabolcs amerikai kapcsolatai körül

A Tűzfalcsoport szerint Panyi Szabolcs amerikai kapcsolatai, ösztöndíjai és külföldi finanszírozású munkahelyei olyan összefüggésekre világítanak rá, amelyek – állításuk szerint – kérdéseket vethetnek fel az újságíró függetlenségével és objektivitásával kapcsolatban. 

 

