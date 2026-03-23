Agresszív tiszás provokátorok jelentek meg Kecskeméten

Lázár János felszólalása közben néhány agresszív tiszás provokátor próbálta megzavarni a fórumot.

Hallhatjátok, hogy gyűlölködnek azok a tiszások, akik ordibálnak, füttyögnek, uszítanak, hergelnek itt a hátsó sorokban. Ez a választás tétje. Válasszatok, hogy rájuk szavaz-e bárki is. Azokra, akik Magyar Péter megbízásából és vezetésével káoszt akarnak ebben az országban, vagy Orbán Viktorra, aki mindenki számára garantálja a békét Magyarországon – mondta válaszul Lázár János Kecskeméten.

„Miért csinálják itt ezt a hátsó sorokban a tiszások? Azért, mert látják, hogy sokkal többen vagyunk ma este Kecskeméten is, tegnap többen voltunk Vásárhelyen, szombaton Miskolcon. Mi vagyunk sokkal többen, tízszer annyian vagyunk, mint ahányan jöttek őrjöngeni, hőbörögni és uszítani" – jelentette ki.

A miniszter szerint a provokátorokat azért küldte Magyar Péter, mert kétségbe vannak esve.

„Nekem elhihetitek, én jól tudom, hogy a Tisza apad. Apad a Tisza, ma is megnéztem, ott élek már 50 éve, látom minden tavasszal (...). Mi jól tudjuk barátaim, hogy a Tisza folyása Ukrajnából indul, a forrása Ukrajnából jön a Tiszának. Aminek a forrása külföldről jön, az külföldi érdeket szolgál" – húzta alá.

Lázár János elmondta, hogy amikor a Tisza árad, mindig szemetet hoz Ukrajnából.

„Amikor árad a Tisza és hozza a szemetet Ukrajnából, amilyen gyorsan árad, olyan gyorsan apad is el. Már apad a Tisza, és még jobban apadni fog, nyárra ki is fog apadni a Tisza" – húzta alá.