Petrovszka Viktória, a magyarországi ukrán közélet egyik befolyásos szereplője is megjelent a Tisza március 15-i rendezvényén Budapesten, ahonnan ukrán nyelvű videóban jelentkezett be. A felvételen arról beszélt, hogy sokan változást várnak Magyarországon, és szerinte a mostani választás az elmúlt 20–30 év egyik legfontosabb politikai fordulópontja lehet.

Tisza rendezvényén megjelent egy Zelenszkij által kitüntetett ukrán politikus

A politikus több tisztséget is betölt a hazai ukrán közéletben: az Egység magyarországi ukrán egyesület elnöke, emellett a Fővárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat vezetője, valamint az Ukrán Országos Önkormányzat képviselője is. Tevékenységét nemrég Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állami kitüntetéssel is elismerte.

Petrovszka korábban is részt vett politikai és civil akciókban. Tavaly a Civil Bázissal közösen szervezett szolidaritási menetet Ukrajna mellett, amelyen Sándor Fegyir ukrán nagykövet is ott volt. Most pedig egy olyan kampányüzenet mellé állt be, amely azt sürgeti, hogy a baloldali ellenzéki szereplők lépjenek vissza a Tisza javára – írja a Mandiner.

Magyar Péter, a Tisza és az ukrán vezetés kapcsolatai

Az elmúlt időszakban egymás után kerültek napvilágra a Tisza Párt és az ukrán vezetés közötti együttműködés részletei. A kémbotrány, az európai parlamenti döntések és az adatszivárgási ügy egyaránt azt jelzik, hogy szoros kapcsolat alakult ki Magyar Péterék és Kijev között. Mindezek fényében porhintésnek tűnik, hogy a Tisza vezetője megpróbált elhatárolódni Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől, miután az életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt.

Magyarország katonai megszállásával fenyegetőzött egy ukrán parancsnok

Az ukrán vezetés már nemcsak támogatást, de teljes alárendeltséget vár Magyarországtól. Ezért támogatják Magyar Pétert és a Tisza Pártot, mert tőle várják, hogy Ukrajna minden követelését teljesíti. Eközben fegyveres lázadást akar kirobbantani Magyarországon és katonai megszállással fenyegetőzik egy ukrán parancsnok.