Nézegessen ittas tiszás provokátorokat - videón Magyar Péter kecskeméti emberei

Az Origo beszámolt róla, hogy a tiszás provokátorok először Lázár János beszéde alatt ordibáltak, hőzöngtek és füttyögtek, majd Orbán Viktor beszéde alatt tovább folytatták az obszcén bekiabálást. Lázár János szerint a provokátorokat azért küldte Magyar Péter, mert kétségbe van esve.

Orbán Viktor pedig így fogalmazott:

Meg kell érteni a tiszásoknak is ott hátul, kérem fogadják ezt el tőlem. Gyűlöletre, dühre nem lehet sem jövőt, sem hazát építeni. Lehetnek vitáink egymással, de hazát, nemzetet csak szeretettel és összefogással lehet építeni.

Nemrég Deák Dániel is megosztott egy videót Facebook-oldalán, ahol az is látható, hogy egyes tiszás provokátorok erősen ittas állapotban zavarták az embereket.