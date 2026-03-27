Nem fogja elhinni, mit jelent a szám a tojás héján

Húsvét közeledtével egyre több tojás kerül a bevásárlókosarakba, de kevesen tudják, mit jelentenek a rajtuk szereplő számok. A tojás jelölése ugyanis nem véletlen: fontos információkat árul el arról, hogyan tartották a tyúkot és milyen körülmények között készült az, amit az ünnepi asztalra teszünk.
Tojás vásárláskor sokan csak a méretet és az árat figyelik, pedig a héjon található számsor az egyik legfontosabb információforrás. Ez különösen húsvétkor válik érdekessé, amikor a tojás nemcsak étel, hanem dísz és hagyományos szimbólum is.

A tojás héján lévő szám megmutatja, milyen körülmények között tartották a tyúkot.
Fotó: Nébih 

Mit jelent a tojás héján lévő szám?

A tojásokon található kód első számjegye azt mutatja meg, milyen tartási körülmények között éltek a tyúkok. Ez az egyik legfontosabb jelölés, amely sokat elárul a termék minőségéről és az állattartás módjáról.

A számok jelentése a következő:

  • 0 – ökológiai (bio) tartás
  • 1 – szabadtartás
  • 2 – alternatív, mélyalmos tartás
  • 3 – ketreces tartás

Minél alacsonyabb ez a szám, általában annál természetesebb körülmények között tartották az állatokat. Húsvétkor, amikor sokan festik és díszítik a tojásokat, egyre többen választják a jobb minőségű, akár bio tojásokat.

Mi van még a tojás kódjában?

A szám után betűk és további számok következnek, amelyek szintén fontos információkat tartalmaznak. A betűk az országot jelölik – például a „HU” azt mutatja, hogy magyar tojásról van szó.

Ezt követi a termelő azonosítója, amely alapján visszakövethető, honnan származik a tojás. Ez különösen fontos élelmiszerbiztonsági szempontból, hiszen probléma esetén pontosan beazonosítható a forrás.

Miért fontos ez húsvétkor?

Húsvét idején a tojásfogyasztás jelentősen megnő, hiszen nemcsak főtt tojásként, hanem süteményekben, sonka mellé vagy festett díszként is megjelenik. Ilyenkor különösen érdemes odafigyelni arra, milyen tojást választunk.

A megfelelő jelölés segíthet abban, hogy tudatos döntést hozzunk: honnan származik a tojás, milyen körülmények között termelték, és mennyire friss.

Húsvéti hidegtál.
Fotó: Unsplash

Melyik tojást érdemes választani húsvétra?

A választás attól függ, kinek mi a fontos. Van, aki az árat nézi, mások a tartási körülményeket vagy a hazai termelést részesítik előnyben.

Általánosságban elmondható, hogy:

  • a 0-s és 1-es jelölésű tojások természetesebb tartásból származnak
  • a magyar (HU) tojás választásával a hazai termelőket támogatjuk

Húsvétkor, amikor a tojás kiemelt szerepet kap, sokan tudatosabban döntenek, és nemcsak az ár, hanem a minőség alapján választanak.

