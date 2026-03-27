Nem fogja elhinni, mit jelent a szám a tojás héján

Tojás vásárláskor sokan csak a méretet és az árat figyelik, pedig a héjon található számsor az egyik legfontosabb információforrás. Ez különösen húsvétkor válik érdekessé, amikor a tojás nemcsak étel, hanem dísz és hagyományos szimbólum is.
Mit jelent a tojás héján lévő szám?
A tojásokon található kód első számjegye azt mutatja meg, milyen tartási körülmények között éltek a tyúkok. Ez az egyik legfontosabb jelölés, amely sokat elárul a termék minőségéről és az állattartás módjáról.
A számok jelentése a következő:
- 0 – ökológiai (bio) tartás
- 1 – szabadtartás
- 2 – alternatív, mélyalmos tartás
- 3 – ketreces tartás
Minél alacsonyabb ez a szám, általában annál természetesebb körülmények között tartották az állatokat. Húsvétkor, amikor sokan festik és díszítik a tojásokat, egyre többen választják a jobb minőségű, akár bio tojásokat.
Mi van még a tojás kódjában?
A szám után betűk és további számok következnek, amelyek szintén fontos információkat tartalmaznak. A betűk az országot jelölik – például a „HU” azt mutatja, hogy magyar tojásról van szó.
Ezt követi a termelő azonosítója, amely alapján visszakövethető, honnan származik a tojás. Ez különösen fontos élelmiszerbiztonsági szempontból, hiszen probléma esetén pontosan beazonosítható a forrás.
Miért fontos ez húsvétkor?
Húsvét idején a tojásfogyasztás jelentősen megnő, hiszen nemcsak főtt tojásként, hanem süteményekben, sonka mellé vagy festett díszként is megjelenik. Ilyenkor különösen érdemes odafigyelni arra, milyen tojást választunk.
A megfelelő jelölés segíthet abban, hogy tudatos döntést hozzunk: honnan származik a tojás, milyen körülmények között termelték, és mennyire friss.
Melyik tojást érdemes választani húsvétra?
A választás attól függ, kinek mi a fontos. Van, aki az árat nézi, mások a tartási körülményeket vagy a hazai termelést részesítik előnyben.
Általánosságban elmondható, hogy:
- a 0-s és 1-es jelölésű tojások természetesebb tartásból származnak
- a magyar (HU) tojás választásával a hazai termelőket támogatjuk
Húsvétkor, amikor a tojás kiemelt szerepet kap, sokan tudatosabban döntenek, és nemcsak az ár, hanem a minőség alapján választanak.
