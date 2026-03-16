Öt fantasztikus töltött tojás húsvétra: ezekért rajongani fog a család

A töltött tojás receptek remek alternatívát kínálnak azoknak, akik a klasszikus főtt tojást izgalmasabban tálalnák. Ez a húsvéti étel gyorsan elkészül, látványos, és többféle ízvilágban is jól működik.

A húsvéti asztalról a sonka és a főtt húsvéti tojás biztosan nem hiányozhat, a klasszikus alapanyagból pedig sokkal többet ki lehet hozni a megszokott főtt tojásnál. A töltött tojás azért is hálás választás, mert látványos, gyorsan elkészíthető, hidegen is finom, és többféle ízvilágban működik. Mutatunk öt egyszerű, mégis nagyon finom változatot, amelyek nemcsak húsvétkor, hanem bármikor jól jöhetnek.

Sonkás-tormás töltött tojás

Ez a változat igazi húsvéti darab, mert a sonka és a torma eleve hozzátartozik az ünnepi ízekhez. A keményre főtt tojásokat félbevágjuk, a sárgájukat kiszedjük, majd apróra vágott sonkával, tejföllel, tormakrémmel és vajjal dolgozzuk össze. Sóval, borssal ízesítjük, végül aprított bazsalikom is kerül bele. A kész krémet habzsákból vagy levágott sarkú zacskóból visszatöltjük a tojásfehérjékbe, és salátával tálaljuk – bővebben a Mindmegette.hu oldalán tájékozódhat.

Kolbászos krémmel töltött tojás

A kolbászos verzió karakteresebb, tartalmasabb ízt ad. A főtt tojások sárgáját felkarikázott, héjától megtisztított kolbásszal, tejföllel, újhagymával és vajjal krémesre keverjük vagy aprítóban ledaráljuk. Sóval, borssal fűszerezzük, majd kakukkfűlevelekkel tesszük frissebbé. Az elkészült tölteléket visszanyomjuk a tojásokba, és zöldsalátával vagy majonézes körettel kínáljuk – további tudnivalók a Mindmegette oldalán.

Krémsajtos-tejfölös töltött tojás

Ez a változat lágyabb, krémesebb és kicsit elegánsabb hatású. A tojások sárgáját két részre osztjuk: az egyik felét krémsajttal, pirospaprikával és borssal keverjük össze, a másikat pedig tejföllel, sóval és borssal. A kétféle tölteléket külön visszatöltjük a fél tojásokba, így változatosabb lesz a végeredmény. Díszítéshez paprika és szardella is jól illik hozzá, de sonkával vagy zöldfűszerekkel is működik – a receptet részletesen a Mindmegette című gasztronómiai oldalon találja.