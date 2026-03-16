Öt fantasztikus töltött tojás húsvétra: ezekért rajongani fog a család

A húsvéti asztalról a sonka és a főtt tojás biztosan nem hiányozhat. A töltött tojás receptek látványos, gyorsan elkészíthető és hidegen is finom fogásokat kínálnak. Öt egyszerű, mégis nagyon finom változatot mutatunk, amelyek nemcsak húsvétkor jöhetnek jól.
A töltött tojás receptek remek alternatívát kínálnak azoknak, akik a klasszikus főtt tojást izgalmasabban tálalnák. Ez a húsvéti étel gyorsan elkészül, látványos, és többféle ízvilágban is jól működik.

Egyszerű töltött tojás receptek húsvétra (illusztráció) Fotó: Pixabay

Egyszerű töltött tojás receptek húsvétra

A húsvéti asztalról a sonka és a főtt húsvéti tojás biztosan nem hiányozhat, a klasszikus alapanyagból pedig sokkal többet ki lehet hozni a megszokott főtt tojásnál. A töltött tojás azért is hálás választás, mert látványos, gyorsan elkészíthető, hidegen is finom, és többféle ízvilágban működik. Mutatunk öt egyszerű, mégis nagyon finom változatot, amelyek nemcsak húsvétkor, hanem bármikor jól jöhetnek.

Sonkás-tormás töltött tojás

Ez a változat igazi húsvéti darab, mert a sonka és a torma eleve hozzátartozik az ünnepi ízekhez. A keményre főtt tojásokat félbevágjuk, a sárgájukat kiszedjük, majd apróra vágott sonkával, tejföllel, tormakrémmel és vajjal dolgozzuk össze. Sóval, borssal ízesítjük, végül aprított bazsalikom is kerül bele. A kész krémet habzsákból vagy levágott sarkú zacskóból visszatöltjük a tojásfehérjékbe, és salátával tálaljuk – bővebben a Mindmegette.hu oldalán tájékozódhat.

Kolbászos krémmel töltött tojás

A kolbászos verzió karakteresebb, tartalmasabb ízt ad. A főtt tojások sárgáját felkarikázott, héjától megtisztított kolbásszal, tejföllel, újhagymával és vajjal krémesre keverjük vagy aprítóban ledaráljuk. Sóval, borssal fűszerezzük, majd kakukkfűlevelekkel tesszük frissebbé. Az elkészült tölteléket visszanyomjuk a tojásokba, és zöldsalátával vagy majonézes körettel kínáljuk – további tudnivalók a Mindmegette oldalán.

A töltött tojásnak többféle elkészítési módja van, és mindegyik felemelő élmény az ízek és imák szerelmeseinek ( A kép illusztráció) Fotó: Pixabay

Krémsajtos-tejfölös töltött tojás

Ez a változat lágyabb, krémesebb és kicsit elegánsabb hatású. A tojások sárgáját két részre osztjuk: az egyik felét krémsajttal, pirospaprikával és borssal keverjük össze, a másikat pedig tejföllel, sóval és borssal. A kétféle tölteléket külön visszatöltjük a fél tojásokba, így változatosabb lesz a végeredmény. Díszítéshez paprika és szardella is jól illik hozzá, de sonkával vagy zöldfűszerekkel is működik – a receptet részletesen a Mindmegette című gasztronómiai oldalon találja.

Medvehagymás töltött tojás

A medvehagymás verzió tavasziasabb, frissebb irány. Ehhez sűrű besamelt készítünk vajból, lisztből és tejből, majd ezt keverjük össze az áttört tojássárgájával. Mustárral, sóval, borssal és apróra vágott medvehagymával ízesítjük, aztán habzsák segítségével a tojásfehérjékbe töltjük. Salátával és friss zöldségekkel különösen jól mutat a tányéron – bővebben társoldalunk, a Mindmegette.hu segíthet önnek a húsvéti ízorgia megvalósításában.

Egyszerű, zöldséges töltött tojás

A hagyományosabb töltött tojásnál a sárgáját vajon párolt paprikával, kukoricával és borsóval keverjük össze. A masszát sóval, borssal ízesítjük, majd visszatöltjük a fél tojásokba. A tetejére reszelt sajt kerülhet, és tálalás előtt akár rövid időre sütőbe is betehetjük. Hidegen és melegen is finom, ezért sokoldalú ünnepi fogás.

 

 

