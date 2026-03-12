Elképesztő magasságokba szökött a töpörtyű ára – utánajártunk, miért ilyen drága

A drágulás háttere több tényezőből áll. A szakemberek szerint az egyik legfontosabb ok, hogy a sertéstartók az elmúlt években egyre inkább a húsdisznók tartására álltak át. Ezek az állatok jóval soványabbak, így kevesebb olyan zsírszalonna keletkezik, amelyből jó minőségű töpörtyű készíthető – írja a teol.hu.

Készül a töpörtyű

Fotó: Tolnai Népújság archívum

Mi az oka a töpörtyű drágulásának?

Bakonyi Péter Tolna vármegyei gazdálkodó szerint a megfelelő alapanyag kulcsfontosságú. Mint mondta, a legjobb töpörtyű vastag, kemény tokaszalonnából készül, ilyenből azonban egyre kevesebb áll rendelkezésre.

A hiány az árakon is meglátszik. Míg korábban 3000 forint körül mozgott a kilónkénti ár, ma sok helyen már 5000 forintot vagy annál is többet kérnek érte. Egyes termelői piacokon még ennél is drágábban kínálják, különösen az ízesített változatokat.

Ennek ellenére a kereslet továbbra is erős. A vásárlók inkább kisebb mennyiséget vesznek – jellemzően 20–50 dekagrammot –, de a frissen sült, ropogós töpörtyű iránti érdeklődés nem csökkent.

