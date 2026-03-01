Ötórás életmentő műtéten esett át Tóth Gabi – ezután jött a csoda

Tóth Gabit korábban az orvosok meddőnek nyilvánították, így kislánya, Hannaróza születését az énekesnő igazi csodaként éli meg. Az énekesnő évekkel ezelőtt több nőgyógyászati beavatkozáson esett át, köztük egy ötórás életmentő műtéten is. Elmondása szerint korábban számos cisztával küzdött, amelyeket gyakran antibiotikummal kellett kezelni. Korábban a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban mesélt arról, hogy az orvosok azt mondták neki, hogy természetes úton szinte semmi esélye a teherbeesésre. Hannaróza érkezésekor akkori férjével, Krausz Gáborral való házassága válságban volt, így a terhesség híre teljesen váratlanul érte őket, írja a blikk.hu.

Tóth Gabi őszintén mesélt Kárász Róbert műsorában a megpróbáltatásairól, arról, hogy korábban meddőnek nyilvánították, így isteni csoda, hogy gyermeke születhetett – Fotó: MW Bulvár

Pont egy ilyen szakításban voltunk, amikor kiderült, hogy terhes vagyok. És akkor, mint az emberek nagy része, meg akartam menteni ezt a kapcsolatot. Pláne én, papíron meddő. Nagyon sok cisztám volt, és mindig antibiotikumos kezeléssel tudták kezelni, nem kellett műteni. A nagyobb probléma az volt, hogy az egyik ciszta kifakadt, és túl sokáig volt a hasamban ez a savó, ami az összes létfontosságú szervemet megmarta. Ezért az orvosok nem tudták, hogy mi lesz

– mesélte egy évvel ezelőtt Tóth Gabi, hozzátéve, hogy 17-18 százalék esélyt adtak neki, hogy saját gyereke legyen, de azt is csak úgy, ha lombikprogrammal próbálkozik.

Tóth Gabi isteni ajándéknak tartja a kislányát

Az énekesnő ezúttal Kárász Róbert műsorában vallott arról, hogyan viselte, amikor 18 évesen kimondták: talán soha nem lehet gyermeke.

„Ő egy nehezen jött baba volt, nem is számoltam vele, hogy az életem része lesz. Papíron meddőnek vagyok nyilvánítva, 18 éves koromban volt egy súlyos, életmentő műtétem, ami után sajnos az orvosok így diagnosztizáltak. Én magamban eltemettem ezt a részt (...) Jártam rendszeresen kivizsgálásokra, szervek hiányában nehéz lett volna ezt orvosilag alátámasztani, hogy pici esély is van erre a dologra” – magyarázta az előadó, hozzátéve, azóta a hite is nagyobb Istenben, amióta megszületett a kislánya.

Húsz év után ismét nyeregbe szállt Tóth Gabi

Különleges és megható pillanatnak lehettek tanúi azok, akik részt vettek a múlt vasárnapi jótékonysági gálán, amelynek a Pintér Tibor Lovas Színháza adott otthont. Az est egyik legemlékezetesebb fellépését Tóth Gabi nyújtotta, aki húsz év után újra lóra ült – ráadásul életében először lóháton énekelt.