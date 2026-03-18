Tóth Vera pszichológushoz fordult a húga miatt

A két énekesnő kapcsolata az elmúlt években többször is hullámvölgybe került, ám mostanra sikerült újra egyensúlyt találniuk. Miért fordult pszichológushoz Tóth Vera? A válasz a testvéri kapcsolat összetettségében rejlik.

Tóth Vera nyíltan beszélt arról, hogyan próbálja kezelni a húgával való kapcsolat nehézségeit.

Fotó: MW Bulvár

Tóth Vera egy friss interjúban arról beszélt:

Jó pár utalás már van a pszichológusom számláján ezzel kapcsolatban… Sok terápián és beszélgetésen túl vagyok.

Hangsúlyozta, nemcsak a húga személyisége jelentett számára kihívást, hanem az is, hogyan dolgozza fel, hogy Tóth Gabit sok kritika éri, illetve hogy milyen szerepet vállal a nyilvánosság előtt.

„Egy csomó olyan kérdés van, amit fel kellett dolgoznom” – fogalmazott.

Mi okozta a feszültséget Tóth Vera és Tóth Gabi között?

A konfliktusok egyik nyilvános pontja a Megasztár tavalyi évada volt.

Tóth Vera akkor élesen bírálta a műsort és húga szereplését is:

„Anno azt gondoltuk, nincs lejjebb. De! Sajnos, van lejjebb.”

Bár ez kezdetben feszültséget okozott, később Tóth Gabi is elismerte, hogy nővére kritikája bizonyos szempontból helytálló volt. A két testvér között így – a nehézségek ellenére – megmaradt az erős érzelmi kötelék.

Hogyan működik ma Tóth Vera és húga kapcsolata?

Az énekesnő szerint ma már elfogadással közelít testvéréhez.

Tóth Vera így fogalmazott:

Őszintén szólva, én nem tudom őt megállítani, és már nem is akarom.

Elmondta, hogy nem próbálja irányítani húgát, inkább érzelmi támogatást nyújt neki. Tudatos döntést hozott arról is, hogy bizonyos témákat – például a politikát – teljesen kizárnak a családi beszélgetésekből.

„Szerintem ennek nincs helye a családi vacsoránál” – mondta.

A hangsúlyt inkább a személyes kapcsolatra helyezi: arra, hogy húga hogy van, merre lép fel, és mi történik a családjával.