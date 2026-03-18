Cirkusz és tudomány egy helyen: különleges élménnyel lepték meg a diákokat

A Fővárosi Nagycirkusz adott otthont 2026. március 17-én a Tudományos Csodák Cirkusza című különleges eseménynek, amelyet a Nemzeti Innovációs Ügynökség szervezett a Magyar Tudomány Éve programsorozat részeként. A rendezvény célja az volt, hogy látványos, élményszerű formában hozza közelebb a diákokhoz a tudomány, a kutatás és az innováció világát.

Tudományos Csodák Cirkusza: Hankó Balázs a felfedezés öröméről beszélt

A program során a cirkuszművészet és a tudomány találkozott a manézsban. A látványos produkciók mellett fiatal tehetségek is bemutatkoztak: az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia döntősei, a Tudományos Nagykövet Program résztvevői és a Nemzeti Tudósképző Akadémia tagjai saját projektjeiken keresztül mutatták meg, hogy a tudomány kreativitásra, kíváncsiságra és problémamegoldásra épül.

A vendégeket elsőként Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta, hogy a cirkusz mindig is a csodák és az élmények világa volt, ezért különösen örömteli, hogy ezúttal a tudomány képviselőivel együtt teremthettek maradandó élményt a közönségnek. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter arról beszélt, hogy a tudomány és a cirkusz közös alapja a felfedezés öröme és a varázslat élménye, amely ma az innovációban ölt testet.

Birkner Zoltán, a Magyar Innovációs Szövetség társelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a fiatalok számára ma már nemcsak a tananyag elsajátítása fontos, hanem az is, hogy kérdezzenek, új ötleteket fogalmazzanak meg, és aktívan alakítsák a világukat.

A bemutatott fejlesztések között mesterséges intelligenciára épülő médiakutatási megoldások, környezetvédelmi innovációk, egészségügyi fejlesztések, valamint energetikai és ipari technológiák is szerepeltek. A Tudományos Csodák Cirkusza így egyszerre volt szórakoztató, inspiráló és pályaorientációs szempontból is értékes esemény, amely sikeresen szólította meg a jövő kutatóit és innovátorait – olvasható a Nemzeti Innovációs Ügynökség oldalán.