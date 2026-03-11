Sokkoló felfedezés: a súlyos Covid vagy influenza tüdőrákot indíthat el

A kutatók szerint a komoly vírusfertőzések „átprogramozhatják” a tüdő immunsejtjeit, ami tartós gyulladásos állapotot idézhet elő. Ez a környezet megkönnyítheti a daganatok növekedését, vagyis tüdőrák alakulhat ki – írja a The Sun.

Összefüggést találtak a légúti fertőzések és a tüdőrák között

Fotó: Unsplash

A súlyos tüdőfertőzés tüdőrákot okozhat

A kutatók egereken és embereken végzett vizsgálatok adatait elemezték. Azoknál az egereknél, amelyek súlyos tüdőfertőzésen estek át, nagyobb eséllyel alakult ki tüdőrák, és a halálozásuk is magasabb volt.

Egy súlyos Covid- vagy influenzafertőzés hosszú ideig gyulladt állapotban hagyhatja a tüdőt, ami később kedvezhet a rák kialakulásának”

– mondta Jie Sun, a Virginiai Egyetem kutatója.

A kutatók egereken és embereken végzett vizsgálatok adatait elemezték. Azoknál az egereknél, amelyek súlyos tüdőfertőzésen estek át, nagyobb eséllyel alakult ki tüdőrák, és a halálozásuk is magasabb volt.

A szakemberek kórházba került covidos betegek adatait is megvizsgálták, és összefüggést találtak a súlyos fertőzés és a későbbi tüdőrák kialakulása között.

Az emelkedett kockázat főként azoknál jelentkezett, akik súlyos Covid–19-fertőzés miatt kerültek kórházba, enyhébb eseteknél nem figyeltek meg hasonló hatást.

Az eredmények arra utalnak, hogy a súlyos légúti vírusfertőzésekre a jövőben hasonló kockázati tényezőként kell tekintenünk, mint például a dohányzásra”

– mondta Jeffrey Sturek, a kutatás egyik résztvevője.

Áttörés a rák kezelésében – így kapcsolhatják ki a daganat védelmét

Új áttörés körvonalazódik a daganatos betegségek elleni harcban. A rák kezelése hamarosan hatékonyabb lehet egy friss nemzetközi kutatás eredményeinek köszönhetően.

Ezek az étkezési szokások növelik a rák kialakulásának kockázatát

Bár a genetika és a véletlen is szerepet játszik, a kutatások szerint az életmód – különösen az étrend – jelentősen befolyásolja a rák kialakulásának kockázatát.

