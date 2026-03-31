Hatalmas lángok a IX. kerületben – több embert kimenekítettek – fotó

Tűz ütött ki egy pincehelyiségben Budapest IX. kerületében, a Ráday utcában, a Boráros tér közelében. A tűz miatt tizenkét ember elhagyta az épületet, további harminc lakót pedig arra szólítottak fel, hogy maradjanak biztonságban az otthonukban.
A tűz a főváros IX. kerületében, a Ráday utcában keletkezett, nem messze a Boráros tértől. A lángok egy pincehelyiségben csaptak fel, a fővárosi hivatásos tűzoltók pedig a Fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett avatkoztak be. Az egységeknek sikerült eloltaniuk a tüzet, de a mentők és a tűzoltók továbbra is a helyszínen dolgoznak – tájékoztat az Országos Katasztrófavédelem.

Tűz volt a XI. kerületben a Ráday utcában, egy pincehelyiség gyulladt ki
Fotó: Origo

Tűz a XI. kerületben: Többen elhagyták az épületet

Az eset miatt tizenkét embernek kellett elhagynia az épületet, miközben harminc főt elzárkózásra szólítottak fel. Ilyen helyzetekben ez azt jelenti, hogy a lakóknak biztonsági okból a lakásukban kell maradniuk, amíg a szakemberek el nem hárítják a veszélyt.

Többen elhagyták az épületet, a mentők és a tűzoltók a helyszínen vannak
Fotó: Origo

A Ráday utca és a Boráros tér környéke Budapest egyik forgalmas része, ezért a tűzeset fokozott figyelmet kapott. 

A hatóságok jelenléte miatt a környéken átmeneti fennakadások is kialakulhatnak, miközben a szakemberek vizsgálják a történteket és biztosítják a helyszínt.

Ez is érdekelheti:

Tűz pusztított a Marina parton, kiégett egy 9. emeleti lakás – videóval

Kigyullad egy penthouse lakás Budapest XIII. kerületében szombat éjjel. A Danubius utcai tűz során személyi sérülés nem történt, az alatta lévő lakások azonban beáztak az oltási víz miatt.

Egy házaspárnak köszönheti életét egy anya és kisbabája, akik túlélték a pusztító tüzet

Egy átlagosnak induló nap váratlan fordulatot vett, amikor egy házaspár életveszélyes helyzetbe csöppent. A lakástűz pillanatok alatt vált drámai mentőakcióvá, amelynek kimenetele akár tragikus is lehetett volna.

 

