Hatalmas lángok a IX. kerületben – több embert kimenekítettek – fotó

A tűz a főváros IX. kerületében, a Ráday utcában keletkezett, nem messze a Boráros tértől. A lángok egy pincehelyiségben csaptak fel, a fővárosi hivatásos tűzoltók pedig a Fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett avatkoztak be. Az egységeknek sikerült eloltaniuk a tüzet, de a mentők és a tűzoltók továbbra is a helyszínen dolgoznak – tájékoztat az Országos Katasztrófavédelem.
Tűz a XI. kerületben: Többen elhagyták az épületet
Az eset miatt tizenkét embernek kellett elhagynia az épületet, miközben harminc főt elzárkózásra szólítottak fel. Ilyen helyzetekben ez azt jelenti, hogy a lakóknak biztonsági okból a lakásukban kell maradniuk, amíg a szakemberek el nem hárítják a veszélyt.
A Ráday utca és a Boráros tér környéke Budapest egyik forgalmas része, ezért a tűzeset fokozott figyelmet kapott.
A hatóságok jelenléte miatt a környéken átmeneti fennakadások is kialakulhatnak, miközben a szakemberek vizsgálják a történteket és biztosítják a helyszínt.
Ez is érdekelheti:
Tűz pusztított a Marina parton, kiégett egy 9. emeleti lakás – videóval
Kigyullad egy penthouse lakás Budapest XIII. kerületében szombat éjjel. A Danubius utcai tűz során személyi sérülés nem történt, az alatta lévő lakások azonban beáztak az oltási víz miatt.
Egy házaspárnak köszönheti életét egy anya és kisbabája, akik túlélték a pusztító tüzet
Egy átlagosnak induló nap váratlan fordulatot vett, amikor egy házaspár életveszélyes helyzetbe csöppent. A lakástűz pillanatok alatt vált drámai mentőakcióvá, amelynek kimenetele akár tragikus is lehetett volna.