Hatalmas lángok a IX. kerületben – több embert kimenekítettek – fotó

A tűz a főváros IX. kerületében, a Ráday utcában keletkezett, nem messze a Boráros tértől. A lángok egy pincehelyiségben csaptak fel, a fővárosi hivatásos tűzoltók pedig a Fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett avatkoztak be. Az egységeknek sikerült eloltaniuk a tüzet, de a mentők és a tűzoltók továbbra is a helyszínen dolgoznak – tájékoztat az Országos Katasztrófavédelem.

Tűz volt a XI. kerületben a Ráday utcában, egy pincehelyiség gyulladt ki

Fotó: Origo

Tűz a XI. kerületben: Többen elhagyták az épületet

Az eset miatt tizenkét embernek kellett elhagynia az épületet, miközben harminc főt elzárkózásra szólítottak fel. Ilyen helyzetekben ez azt jelenti, hogy a lakóknak biztonsági okból a lakásukban kell maradniuk, amíg a szakemberek el nem hárítják a veszélyt.

Fotó: Origo

A Ráday utca és a Boráros tér környéke Budapest egyik forgalmas része, ezért a tűzeset fokozott figyelmet kapott.

A hatóságok jelenléte miatt a környéken átmeneti fennakadások is kialakulhatnak, miközben a szakemberek vizsgálják a történteket és biztosítják a helyszínt.