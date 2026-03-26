Holnap érkezik az új forintérme – ezekre kell odafigyelni

Új emlékpénzeket bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank, és a gyűjtők mellett a hétköznapi vásárlók is találkozhatnak majd az egyik újdonsággal. Az új forintérme péntektől jelenik meg, a II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából kibocsátott különleges 50 forintos pedig a készpénzforgalomban is feltűnhet.
2026. március 27-én indul a II. Rákóczi Ferenc-emlékérmék, az 50 forintos emlékváltozat forgalmazása a Magyar Pénzverő webáruházában. A hivatalos tájékoztatás szerint, az új forintérme a 40 ezer forintos ezüst emlékérme 61 ezer forintos áron kerül forgalomba, míg a 6 ezer forintos színesfém változat a kibocsátástól számított egy évig névértéken vásárolható meg – tájékoztat a Blikk.

Új forintérme kerül forgalomba, a gyűjtők már most készülnek (illusztráció!)
Jön az új forintérme, az 50 forintos is

A legnagyobb figyelem várhatóan a forgalmi 50 forintos emlékváltozatra irányul majd, amelyből egymillió darab készül. 

Ez azt jelenti, hogy az érme a mindennapi készpénzes fizetés során is felbukkanhat, így érdemes lehet figyelni a visszajárót a következő időszakban.

A gyűjtők számára külön is készül első napi veret: ebből 12 ezer darabot számozva, csomagolt formában értékesítenek 3400 forintos áron. Emellett 50 darabos rolni is elérhető lesz, 7500 forintért, személyenként legfeljebb három vásárolható belőle.

Érdemes türelemmel készülni

A Magyar Pénzverő tájékoztatása szerint a március 27-i induláskor a webáruházban sorbaállító rendszert alkalmaznak. A korábbi kibocsátások tapasztalata alapján ilyenkor jellemzően nagy az érdeklődés, ezért a vásárlóknak türelemre is szükségük lehet.

