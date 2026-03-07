Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb fontos videót tett közé Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. A politikus a bejegyzésében az Operation Sand Rose hadműveletről beszélt, melynek keretében a magyar légierő 68 magyar és más nemzetiségű személyt hozott ki Egyiptomból.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szalay-Bobrovnicky KristófHonvédelmi Miniszté­riummagyar légierő

Operation Sand Rose, ezt a kódnevet viselte az a hadművelet, amelynek keretében a magyar légierő 68 magyar és más nemzetiségűt hozott ki ma Egyiptomból. Közel-Keleten egy nagy háború tört ki, amely közvetlenül befolyásolja az ott élők, illetve oda nyaralni vagy egyéb más céllal utazott magyarok mindennapjait, hiszen olyan mértékű rakéta veszély van a Közel-Keleten – hallható a videóban.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter

Ezért a magyar állam feladatának érzi azt, hogy az ilyen helyzetbe rekedt honfitársainkat és néhány szövetséges állam állampolgárát, akit a Külügyminisztérium segítségével szervezünk ezekre a járatokra. Én szeretném megköszönni a Légierő kiváló szolgálatát és a Külügyminisztérium munkatársainak is a munkáját, amellyel meg tudtuk szervezni és haza tudtuk hozni a magyarokat – mondta a honvédelmi miniszter.

Folytatódik következő napokban, most Szaúd-Arábiából, illetve szükség szerint máshonnan is fognak indulni ilyen mentesítő járatok. A Magyar Honvédség, a Magyar Légierő készen áll, megvannak az eszközeink, megvannak a gépeink, megvannak a kiképzett szakembereink, a szakszemélyzet, aki a repülést és a repülés biztonságát garantálni tudják – olvasható Szalay-Bobrovniczky Kristóf bejegyzésében.

 

A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát!

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!