Bajba kerülhetnek Magyar Péterék az ukrán aranykonvoj miatt

Tiltott pártfinanszírozás lehetősége is felmerülhet az aranykonvoj ügyében, mivel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) azt is vizsgálja, hogy az ukránok által szállított pénzből szántak-e, vagy a korábbi szállítmányokból juthatott-e magyarországi politikai szervezetekhez. A kérdés azért is kaphat nagyobb figyelmet, mert Orbán Viktor a közelmúltban beszélt egy titkosszolgálati jelentésről, amely szerint Ukrajnából jelentős pénzügyi támogatás érkezik a Tisza Párthoz. A miniszterelnök azt is jelezte, hogy a dokumentum akár nyilvánosságra is kerülhet.

Ukrán aranykonvoj: A vizsgálat arra is kiterjedhet, hogy a pénz vagy az arany egy részét Magyarországon kívánták-e felhasználni

Fotó: MTI

És ha mindez nem lenne elég, Kocsis Máté, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője hétfőn arról beszélt, hogy ukránok finanszírozzák Magyar Péter támogatóinak március 15-ei buszos utaztatását.

Százmilliárdos nagyságrendű szállítmányok

Ezután idézzük fel, ami az aranykonvoj ügyében eddig tudható. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Terrorelhárítási Központ közreműködésével március 5-én két páncélozott pénzszállító járművet állított meg, bennük hét ukrán állampolgárral. A konvoj Ausztriából Ukrajna felé tartott, a járművek negyvenmillió dollárt, harmincötmillió eurót és kilenc kilogramm aranyat vittek. A pénzmosás gyanúja miatt indított büntetőeljárás kapcsán az adóhatóság azt is közölte, hogy csak az idei évben több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt, vagyis mintegy 480 milliárd forintnyi vagyont szállítottak Magyarországon keresztül Ukrajnába.

Magyar érintettek is felmerülhetnek

Fontos pont, hogy a pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese pedig a légierőnél szolgált őrnagyként, de a konvoj többi tagja is katonai múlttal rendelkezett. A hét, tanúként kihallgatott ukrán állampolgárt végül kiutasították Magyarországról. Az akciót követően a TEK főigazgatója egy ismert ukrán szervezet halállistájára került.

A vizsgálat minden szálra kiterjed

Az ukrán aranykonvoj ügye miatt törvénymódosítás is készül, amely lehetővé tenné, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat lezárásáig a hatóságoknál maradjon. Ez idő alatt tisztázhatják annak eredetét és tervezett felhasználását. A vizsgálat arra is kiterjedhet, hogy a pénz vagy az arany egy részét Magyarországon kívánták-e felhasználni, illetve juthatott-e abból a korábbi szállítások során bűnszervezetekhez, terrorcsoportokhoz vagy politikai szervezetekhez.