Ukrán aranykonvoj: messzebbre vezethetnek a pénzmosási botrány szálai

Noha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyelőre pénzmosás gyanúja miatt folytat nyomozást az ukrán aranykonvoj ügyében, a gyanús pénzszállítmány kapcsán több más bűncselekmény lehetősége is felmerülhet.

Újabb információ az ukrán aranykonvoj ügyében Fotó: Facebook

Vizsgálhatják a terrorista kapcsolatokat

Mint arról korábban beszámoltunk, ha a pénzmosás bűncselekménye bebizonyosodik, az elkövetők akár tizenhat év börtönbüntetéssel is számolhatnak, és a gyanú szerint magyar érintettek is lehetnek az ügyben. A pénzmosásnál súlyosabb bűncselekmények gyanúját is vizsgálhatja az adóhatóság. Ilyen lehet például a terrorizmus finanszírozása. A hétfő este megjelent kormányrendelet értelmében a hatóságnak többek között azt is ellenőriznie kell, hogy a konvojban részt vevő személyek kapcsolatban állnak-e bűnszervezetekkel vagy terrorszervezetekkel, illetve juthatott-e hozzájuk a jelentős összegű vagyonból, amelyet elvileg Ukrajnába szántak. Amennyiben a pénz vagy az arany adóelkerülésből, például fiktív számlázással elkövetett áfacsalásból származik, az előzmény költségvetési csalás is lehet.

Több tízmillió dollár és euró, valamint aranytömbök

Mint ismert, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Terrorelhárítási Központ (TEK) közreműködésével március 5-én két páncélozott pénzszállító járművet állított meg, hét ukrán állampolgárral. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal. A pénzmosás gyanúja miatt indított büntetőeljárás kapcsán az adóhatóság azt is közölte, hogy csak az idei évben több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt áthaladó dollár, euró és arany összértéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.

Ukrán titkosszolgálati szál és lehetséges magyar érintettek

A pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese pedig a légierő korábbi őrnagya volt, de a konvoj többi tagja is katonai múlttal rendelkező személy. A hét, tanúként kihallgatott ukrán állampolgárt végül kiutasították Magyarországról, majd Záhonynál átadták őket az ukrán hatóságoknak. Az akció után a TEK főigazgatója egy széles körben ismert ukrán szervezet halállistájára is felkerült.