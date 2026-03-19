Ukrán bűnbandára csaptak le a rendőrök Szabolcsban

A Belügyminisztérium adatai alapján évente több száz, ukrán állampolgárok által elkövetett bűncselekményt regisztrálnak Magyarországon. Erről korábban Rétvári Bence, a tárca parlamenti államtitkára is beszámolt, kiemelve: a leggyakoribb esetek közé az online csalások, kábítószerrel kapcsolatos ügyek, lopások és különféle erőszakos bűncselekmények tartoznak - írja a szon.

Az ukrán banda több százmillió forint kárt okozott a magyar állampolgároknak.

A vármegyében több konkrét eset is rávilágít a problémára. Az egyik ügyben egy fiatalkorú ukrán állampolgárt gyanúsítanak azzal, hogy segített három társának illegálisan átlépni a magyar határt a Tiszabecs térségében, a Tiszán keresztül. A hatóságok rövid időn belül elfogták az érintetteket, az ügyészség pedig kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását.

A legsúlyosabb esetek közé tartozik egy kiterjedt kibercsalás-sorozat, amelyben egy ukrán–magyar bűnszervezet közel 400 millió forintos kárt okozott banki ügyfeleknek.

A nyomozást a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság folytatta le, amely során 55 elkövetőt azonosítottak, összesen 109 bűncselekménnyel összefüggésben. A bűnszervezet tagjai telefonon keresték meg áldozataikat, banki ügyintézőnek adva ki magukat. Meggyőző módszerekkel elhitették a sértettekkel, hogy veszélyben van a pénzük, majd rábeszélték őket, hogy egy „biztonságos” számlára utalják át megtakarításaikat. Egyes esetekben távoli hozzáférést biztosító szoftverek segítségével közvetlenül is hozzáfértek a bankszámlákhoz. A hálózat működésében úgynevezett strómanok is részt vettek, akik az átutalt összegeket készpénzben felvették. A nyomozók ezek nyomán jutottak el a szervezőkig és közvetítőkig, akik közül több személyt őrizetbe vettek.

A bűnszervezet feltételezett vezetőjét, egy 32 éves ukrán férfit nemzetközi elfogatóparancs alapján a spanyolországi Alicante városában fogták el, majd átadták a magyar hatóságoknak.

A hatóságok hangsúlyozzák: az ilyen típusú csalások elleni védekezésben kiemelten fontos a lakosság tudatossága, mivel az elkövetők egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják megtéveszteni áldozataikat. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy közel 4 milliárdot lopott az ukrán csalóhálózat.