Brutális támadás Tatabányán – ukrán támadók kerültek börtönbe

Tatabánya egyik aluljárójában 2025. január 18-án este három ukrán állampolgárságú férfi egy korábbi vita miatt rátámadt egy férfira. A tatabányai vasútállomás közelében, a lépcsősoron elkövetett bántalmazás következtében a férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az ügyben a Tatabányai Törvényszék hozott jogerős, elsőfokú ítéletet – tájékoztat a KEMMA.

A vármegyei ügyészség indítványa alapján az ukrán támadók három , illetve két évnél hosszabb börtönbüntetést kaptak (illusztráció)

Fotó: -- / DPA

Mi történt a tatabányai vasútállomásnál?

Az ukrán támadók egy korábbi konfliktus miatt az aluljáró lépcsőjén várták meg a sértettet. A bántalmazás során az egyik férfi egy nagyméretű betondarabbal fejbe dobta a sértettet, aki elesett. A földön fekvő férfit ezután többször megrúgták. A történteknek egy közelben lakó személy vetett véget, aki rászólt az elkövetőkre és értesítette a rendőrséget.

Hány év börtönt kaptak az ukrán támadók?

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség vádirata alapján a Tatabányai Törvényszék előkészítő ülésen hozott ítéletet. A bűnösségüket beismerő és a tárgyalásról lemondó három férfi közül kettőt három év börtönbüntetésre és három év közügyektől eltiltásra ítéltek. A fiatalkorú elkövető két év két hónap börtönbüntetést és két év közügyektől eltiltást kapott. Az ítélet jogerős és végrehajtható.

Milyen sérüléseket szenvedett az áldozat?

A sértett a bántalmazás következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az orvosi vizsgálatok alapján a támadás során elszenvedett fejsérülések és az ismételt rúgások indokolták az életveszélyt okozó testi sértés minősítést.

Fegyverrel fenyegette a járókelőket egy ukrán férfi Szatmárnémetiben – videó

Egy ukrán férfi pisztollyal a kezében fenyegetett meg több járókelőt kedden este egy parkban Szatmárnémetiben. A közelben tartózkodók nagyon megrémültek, ezért rendőrt hívtak. Amikor a rendőrök kiérkeztek, a férfi még agresszívabbá vált.