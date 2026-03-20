ukrán zászló

Botrányos koszorúzás: ukrán zászló tűnt fel a nemzeti ünnepen

Különös jelenet borzolta a kedélyeket Balatonkeresztúron a március 15-i megemlékezésen. Az ukrán zászló színeire emlékeztető koszorú miatt sokan azt kérdezik, helye volt-e egy ilyen gesztusnak a magyar nemzeti ünnepen.
Az ukrán zászló színeit idéző koszorúval jelent meg Steinmetz Ádám, a Somogyi Függetlenek Szövetségének képviselője a balatonkeresztúri ünnepségen, ahol Kossuth Lajos szobra előtt helyezték el az emlékezés virágait. Miközben a többi koszorún a megszokott piros–fehér–zöld szalagok látszottak, a képviselő kezében tartott díszítés sokak szerint erős aktuálpolitikai üzenetet hordozott egy olyan napon, amely a magyar szabadságharc emléke előtt tiszteleg – írja a SONLINE.

Az ukrán zászló színeit idéző koszorú nagy feltűnést keltett a balatonkeresztúri ünnepségen.
Az ukrán zászló színeit idéző koszorú nagy feltűnést keltett a balatonkeresztúri ünnepségen Fotó:SONLINE

Ukrán zászló a koszorún: ezért lett feltűnő a balatonkeresztúri jelenet

A helyszínen látottak azért is váltottak ki visszhangot, mert március 15. a magyar történelem egyik legerősebb szimbolikus napja. Ilyenkor a megemlékezések visszatérő eleme a nemzeti trikolór használata, ezért a kék–sárga összeállítás több helyiben is kérdéseket vetett fel. A vita lényege nem csupán egy koszorú színvilága, hanem az, hogy egy március 15-i koszorúzás során mennyire fér bele egy olyan gesztus, amelyet sokan politikai állásfoglalásként olvasnak.

 

