Urbex-felfedezés: döbbenetes, mit találták egy elhagyott iskolában

Az urbex világa újabb különleges helyszínt mutatott meg: egy Somogy vármegyei mezőgazdasági iskola maradványait. Az épület ma már üresen áll, de belső terei még mindig őrzik egykori funkciójuk nyomait. A tantermekben és közösségi helyiségekben számos tárgy maradt hátra, amelyek az egykori mindennapokat idézik - tájékoztat a Sonline.

Urbex fotó egy somogyi iskola elhagyott tanterméről

Fotó: Facebook/Sonline

Urbex – személyes tárgyak egy elhagyott iskolában

A legfeltűnőbbek a hátrahagyott személyes emlékek. Egy helyiségben, amely feltehetően kollégiumi szoba lehetett, egy állványon még mindig ott lóg egy matrózblúz. Egy másik sarokban egy 1976-os KISZ-oklevél található, mellette kitöltött munkakönyvek. Ezek a tárgyak arra utalnak, hogy az intézményben egykor aktív oktatás folyt, és diákok mindennapjai zajlottak itt.

A dokumentumok és tárgyak egy olyan időszakot idéznek meg, amikor a mezőgazdasági képzés biztos megélhetést jelentett. A papírok és eszközök elrendezése arra utal, hogy az épületet viszonylag gyorsan hagyhatták el.

A szaktantermek falain még mindig láthatók az egykori szemléltetőtáblák. Ezeken különböző ipari és mezőgazdasági folyamatok ábrái szerepelnek, amelyekből a diákok tanulhattak. Bár több helyen sérültek, a tartalmuk még felismerhető. Az étkezőben egy Metripond mérleg és nagyméretű mennyezeti ventilátorok maradtak hátra. A berendezések állapota és elhelyezkedése azt mutatja, hogy az intézmény felszerelése jelentős volt, és hosszú ideig szolgálta az oktatást.

Így néz ki belülről egy elhagyatott kastély — az urbex fotós képei bejárták az internetet

Egy somogyi kastély, ami később TSZ irodaként működött, most az urbex rajongók új kedvence lett. Az urbex világában ritka, hogy egy épület ilyen jó állapotban maradjon meg, miközben az idő vasfoga már lassan felemészti a múlt nyomait.

Balatoni villa az enyészetben

Egy urbex fotós lenyűgöző képeket tett közzé az elhagyatott balatoni Postás Üdülőről, amely ma már romhalmaz, de még mindig különleges hangulatot áraszt. A beüvegezett terasz és a tetőtéri szobák rusztikus bája mesél a múltról.