Üstökös tart a Nap felé: apokaliptikus látvány vagy kozmikus tragédia következhet?

A közlemény szerint a C/2026 A1 (MAPS) egy úgynevezett Kreutz-féle napsúroló objektum, amelyek a történelem leglátványosabb kométái közé tartoznak, ugyanakkor rendkívül kiszámíthatatlanok is. Ennek oka, hogy az üstökös nagyon közel halad el a Nap mellett, extrém hőhatásnak kitéve, így akár darabokra is hullhat, de ha túléli a napközelséget, látványos csóvát növeszthet.

Az üstökös elképesztően közel kerül a Naphoz.

Fotó: Roger Lynds/NOIRLab/NSF/AURA, CC BY

Az üstökös sorsa a Nap perzselő közelségében dől el

A C/2026 A1 (MAPS) mindössze a napátmérő egytizedének megfelelő távolságra halad majd el a napfelszín fölött, miközben hatalmas, a fénysebesség mintegy 0,2 százalékát elérő sebességgel száguld.

A hatalmas hőhatás miatt nem csak a jegek, de a szilárd anyagok is párologni kezdenek rajta, a Nap erős gravitációja pedig szét is tépheti az üstökösmagot.

A forgatókönyvek a következők:

Ha túléli: április elején és közepén pazar látványt nyújthat az esti égen. Ha egyben marad a legnagyobb közelség idején, a fényessége annyira megnőhet, hogy a Nap mellett, nappali égen is kivehetővé válik.

Ha darabokra hullik: ez a valószínűbb. Ám még egy kései szétesés is okozhat meglepetést: a szétrobbanó üstökös hirtelen kifényesedhet, és váratlan égi show-t produkálhat.

Az égitest április 4-én, közép-európai idő szerint 16:23-kor lesz a legközelebb a Naphoz.

Aki ekkor szeretné megfigyelni, a biztonságos észlelés érdekében meg kell várnia, amíg a Nap már a horizont alatt jár. Ezt követően, április 5-től tíz napon át nyílik a legjobb lehetőség a megfigyelésre a nyugati horizonton, közvetlenül naplemente után. Az égi jelenség észleléséhez nyílt, tereptárgyaktól mentes látóhatár szükséges.

Az égitest útját a földi obszervatóriumok mellett több űrszonda is folyamatosan nyomon követi.

Legutóbb több mint 15 évvel ezelőtt sikerült megfigyelni hasonló Kreutz-féle napsúroló objektumot a csillagászoknak.

Az intézmény tájékoztatása szerint a Svábhegyi Csillagvizsgáló oldalán részletes leírás található a jelenségről és annak megfigyeléséről, továbbá az országos edukációs kampányról is, amelyet az eseményhez kapcsolódóan hirdettek általános iskolások számára. A program célja a csillagászat népszerűsítése és a ritka égi esemény szakmai bemutatása.