Hónapokig tartó forgalomkorlátozás jön – mutatjuk, hol lesz a legnagyobb változás

Biztonságosabbá válik Újpesten az István út és a Pozsonyi utca. A korszerűsítés során teljesen megújul a jelenleg rendkívül rossz állapotú útpálya és a járdák burkolata a Görgey Artúr utcától egészen a Madridi utcáig. A felújítás mintegy 1,8 kilométer hosszú útszakaszt érint. A BKK beruházásában már javában zajlanak az előkészítő munkák.

Az útfelújítás hónapokra megváltoztatja a forgalmat az István úton és a Pozsonyi utcában - Fotó: BKK

Forgalmi változások a közúti közlekedésben

A kivitelezés 2026. március 16-án, hétfőn kezdődik, és több ütemben valósul meg; a Pozsonyi utca–Tél utca csomópont külön ütemben újul meg. A munkák forgalomkorlátozásokkal és -változásokkal járnak, ezért minden arra közlekedőnek hosszabb menetidőre kell számítania.

A felújítás ideje alatt az István út és a Pozsonyi utca mindkét irányban járható marad. Az egyes ütemekben külön-külön vagy a belső, vagy a külső sávokat zárják le, az ütemváltások idején további átmeneti forgalmi korlátozások is várhatók. A gyalogos- és kerékpáros átvezetések végig biztosítottak lesznek.

A hétfőn kezdődő első ütemben:

a Pozsonyi utca déli, Madridi utca és Tél utca közötti szakaszán mindkét oldalon lezárják a szélső sávot, a forgalom irányonként egy-egy sávon haladhat, a keleti oldalon a becsatlakozó utcák (Chinoin utca, Lebstück Mária utca és Anonymus utca) zsákutcák lesznek, a nyugati oldalon lévő szervizút folyamatosan megközelíthető marad;

a Pozsonyi utca északi, Tél utca és Árpád út közötti szakaszán északi irányban, Újpest-központ felé a szélső forgalmi sávot zárják le; ezen a szakaszon a forgalom egy sávon haladhat, a Munkásotthon utca szintén zsákutca lesz.

Változások a közösségi közlekedésben

Az érintett buszmegállókat – az Angyalföld kocsiszín megállóhelyet mindkét irányban – ideiglenesen áthelyezik 45-50 méterrel előrébb.

Az első ütem forgalomkorlátozásai nem érintik a villamosközlekedést. Sőt, a BKK április közepétől megerősíti az Újpest és Angyalföld közötti kötöttpályás tengelyt. Ennek keretében a reggeli és délutáni csúcsidőszakban a 12-es villamosok a Lehel térig közlekednek, így közvetlen, átszállásmentes kapcsolatot biztosítanak Rákospalota és Angyalföld között. A 14-es villamos menetrendje nem változik. A 14-es és a meghosszabbított 12-es villamos együtt a mainál sűrűbb eljutást biztosít csúcsidőben Újpest és a Lehel tér között, ezért az útfelújítás idején érdemes a villamosokat választani. A villamosforgalom ideiglenes korlátozására csak később, a nyári időszakban kell számítani.