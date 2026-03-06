Önnek is fontos a bőre egészsége? – Erre érdemes odafigyelnie a mindennapokban

A szakemberek szerint az UV-sugárzás a mindennapokban is éri a bőrünket, még akkor is, ha nem napozunk. A káros sugarak az ablaküvegen keresztül is áthatolhatnak, így akár az irodában ülve vagy autóvezetés közben is hatással lehetnek a bőr állapotára. A megfelelő fényvédelem ezért nemcsak nyaraláskor, hanem egész évben fontos.
Az UV-sugárzás károsítja a bőrt
A kozmetikai szakemberek szerint a napsugárzás két fő típusa jelent veszélyt a bőrre.
- Az UVA-sugarak a bőr mélyebb rétegeibe jutnak, ahol károsíthatják a kollagén- és elasztinrostokat. Ennek következtében csökken a bőr rugalmassága, gyorsabban alakulnak ki ráncok, és nőhet a bőrrák kockázata.
- Az UVB-sugarak inkább a bőr felszíni rétegeiben hatnak. Ezek okozzák a napégést, bőrgyulladást és hámlást, hosszabb távon pedig pigmentfoltok és bőrdaganatok kialakulásához is hozzájárulhatnak.
Mennyi fényvédőre van szükség?
A szakértők szerint sokan túl kevés fényvédőt használnak. Egy átlagos felnőtt esetében körülbelül 20 milliliter fényvédő szükséges alkalmanként a megfelelő védelemhez.
A készítményt 2–3 óránként érdemes újra felvinni, különösen akkor, ha a bőr vízzel érintkezett vagy letöröltük a krémet.
Mit jelentenek a faktorszámok?
A fényvédőkön feltüntetett faktorszámok – például SPF 20, 30 vagy 50 – nem az erősséget, hanem a védelem időtartamát jelzik.
Egy SPF 20-as fényvédő az UV-sugarak körülbelül 95 %-át, míg egy SPF 50-es akár 98 %-át is kiszűrheti.
Fontos a bőr védelme
A szakértők két fő típust különböztetnek meg:
- fizikai (ásványi) fényvédők, amelyek visszaverik az UV-sugarakat
- kémiai fényvédők, amelyek elnyelik és hővé alakítják azokat
A választás gyakran bőrtípustól függ: érzékeny bőr esetén sokszor a fizikai szűrők, zsíros bőr esetén pedig a modern kémiai készítmények bizonyulnak praktikusabbnak.
A szakemberek szerint a napfény élvezhető, de csak akkor, ha a bőrünket megfelelően védjük a UV-sugárzás káros hatásaitól – hívta fel a figyelmet a ZAOL.hu.
További tartalmak:
Fűszeres arcpakolás, amitől a problémás bőr is olyan lesz, mint a porcelán
Ki ne szeretne sima, ragyogó és egészséges arcbőrt? A rengeteg szépségápolási termék között néha képtelenség eligazodni, és meglehetősen nehéz megtalálni azt az arcpakolást, amely a legjobban passzol bőrünk típusához.
Minden, amit a fényvédelemről tudni kell
A napfény UV-sugárzása nemcsak a bőrt öregíti, hanem DNS-károsodást is okozhat, amely hosszú távon bőrrák kialakulásához vezet. Ezért fontos a mindennapos fényvédelem – nemcsak nyáron, hanem felhős napokon is.