Önnek is fontos a bőre egészsége? – Erre érdemes odafigyelnie a mindennapokban

A szakemberek szerint az UV-sugárzás a mindennapokban is éri a bőrünket, még akkor is, ha nem napozunk. A káros sugarak az ablaküvegen keresztül is áthatolhatnak, így akár az irodában ülve vagy autóvezetés közben is hatással lehetnek a bőr állapotára. A megfelelő fényvédelem ezért nemcsak nyaraláskor, hanem egész évben fontos.

UV-sugárzás: ezért fontos a fényvédelem egész évben

Fotó: CHUTTERSNAP / Unsplash

Az UV-sugárzás károsítja a bőrt

A kozmetikai szakemberek szerint a napsugárzás két fő típusa jelent veszélyt a bőrre.

Az UVA-sugarak a bőr mélyebb rétegeibe jutnak, ahol károsíthatják a kollagén- és elasztinrostokat. Ennek következtében csökken a bőr rugalmassága, gyorsabban alakulnak ki ráncok, és nőhet a bőrrák kockázata.

Az UVB-sugarak inkább a bőr felszíni rétegeiben hatnak. Ezek okozzák a napégést, bőrgyulladást és hámlást, hosszabb távon pedig pigmentfoltok és bőrdaganatok kialakulásához is hozzájárulhatnak.

Az UV-sugárzás nemcsak napégést okozhat, hanem hosszú távon a bőr öregedéséhez és súlyos betegségek kialakulásához is hozzájárulhat

Fotó: National Cancer Institute / Unsplash

Mennyi fényvédőre van szükség?

A szakértők szerint sokan túl kevés fényvédőt használnak. Egy átlagos felnőtt esetében körülbelül 20 milliliter fényvédő szükséges alkalmanként a megfelelő védelemhez.

A készítményt 2–3 óránként érdemes újra felvinni, különösen akkor, ha a bőr vízzel érintkezett vagy letöröltük a krémet.

Mit jelentenek a faktorszámok?

A fényvédőkön feltüntetett faktorszámok – például SPF 20, 30 vagy 50 – nem az erősséget, hanem a védelem időtartamát jelzik.

Egy SPF 20-as fényvédő az UV-sugarak körülbelül 95 %-át, míg egy SPF 50-es akár 98 %-át is kiszűrheti.

Az 50 faktoros naptej az UV-sugarak 98%-át is kiszűrheti

Fotó: Onela Ymeri / Unsplash

Fontos a bőr védelme

A szakértők két fő típust különböztetnek meg:

fizikai (ásványi) fényvédők , amelyek visszaverik az UV-sugarakat

kémiai fényvédők, amelyek elnyelik és hővé alakítják azokat

A választás gyakran bőrtípustól függ: érzékeny bőr esetén sokszor a fizikai szűrők, zsíros bőr esetén pedig a modern kémiai készítmények bizonyulnak praktikusabbnak.

A szakemberek szerint a napfény élvezhető, de csak akkor, ha a bőrünket megfelelően védjük a UV-sugárzás káros hatásaitól – hívta fel a figyelmet a ZAOL.hu.

