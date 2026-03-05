Komoly bírságra számíthat, ha üzemanyagot tárol otthon

A legtöbben azonban nincsenek tisztában azzal, hogy az otthoni tárolásra szigorú szabályok vonatkoznak. A jogszabályok pontosan meghatározzák, mennyi üzemanyag tartható lakásban vagy házban – írja FEOL.

Az üzemanyag otthoni tárolására több előírás is érvényes.

Fotó: Erik Mclean / Unsplash

Ennyi üzemanyag tárolható otthon a szabályok szerint

A szabályok különbséget tesznek a benzin és a gázolaj között, valamint az épület típusa is számít. A többlakásos épületekben, például panellakásokban legfeljebb 10 liter benzin tárolható. Ugyanitt gázolajból maximum 30 liter tartható a lakásban. A családi házak esetében ennél valamivel nagyobb mennyiséget engedélyez a rendelet.

Egy önálló lakóépületben legfeljebb 20 liter benzin és 60 liter gázolaj tárolható.

Lakóparkok parkolóházaiban is lehet tartalékot tartani, de csak nagyon kis mennyiségben. Egy parkolóhelyhez mindössze 5 liter extra üzemanyag tárolása engedélyezett. Ha valaki megszegi ezeket a szabályokat, komoly büntetésre számíthat.

A bírság legalább 10 ezer forint, de súlyosabb esetben akár 5 millió forintig is terjedhet.

Különösen nagy a kockázat, ha egy tűzesetnél kiderül, hogy a szabálytalanul tárolt üzemanyag is hozzájárult a lángok terjedéséhez.

Barátság vezeték: több, mint egy hónapja nem érkezik olaj Magyarországra

Január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken, miután a szállítást az ukránok leállították. A helyzet azért különösen érzékeny, mert Magyarország és Szlovákia ellátása nagyrészt ettől az útvonaltól függ. A szállítás újraindításának időpontja továbbra sem ismert, így a bizonytalanság hosszabb távon az energiaellátás biztonságát is érintheti.

Drágult a benzin: szerdától többet fizetnek az autósok

Szerdától emelkedett az üzemanyagok nagykereskedelmi ára Magyarországon: a benzin literenként bruttó 5, a gázolaj pedig 9 forinttal drágul. A háttérben a nemzetközi olajpiaci folyamatok és a forint gyengülése áll. A Közel-Keleten kialakult konfliktus miatt a kőolaj ára is emelkedett, ami gyorsan megjelenhet a hazai üzemanyagárakban. Elemzők szerint akár a 600 forintos benzinár sem kizárt, ha tovább romlik a helyzet az olajpiacon.