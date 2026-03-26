Már a városban is támadhatnak: egyre több a probléma a vaddisznókkal

A vaddisznók mellett őzek, szarvasok és ragadozók is egyre gyakrabban jelennek meg lakott területeken, ami nemcsak anyagi károkat okoz, hanem közbiztonsági kockázatot is jelent. A becslések szerint csak a Tüskésrét környékén 200–300 példányból álló vaddisznóállomány él, de hasonló a helyzet többek között Rigóderben, Gyükésben, valamint a Káposztás- és Czerék-völgy térségében is – számolt be a Bama.

A vaddisznók egyre többet tartózkodnak lakott területen

Fotó: Unsplash

A vaddisznó-probléma országos szintű

Az állatok egyre bátrabban mozognak a városban: nemcsak a kertekben és a mezőgazdasági területeken okoznak károkat, hanem időnként a sűrűbben lakott részekre is bemerészkednek. Előfordult olyan eset is, hogy egy férfinak villanypóznára kellett felmásznia, miután egy agresszív vadkannal találkozott.

A jelenség nem egyedi, országos szinten is egyre több település küzd hasonló problémával.

A szakemberek szerint több tényező is hozzájárul a helyzet súlyosbodásához: az enyhe telek miatt csökken az állatok természetes pusztulása, miközben egyre több az elhagyott, gondozatlan kert és gyümölcsös, amelyek ideális búvóhelyet és táplálékforrást biztosítanak a vadnak.

A szabályozás 2025 decemberében jelentősen átalakult, így a belterületi vadkárok kezelése a polgármesterek hatáskörébe került. Ez gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé, ugyanakkor komoly felelősséget is jelent, hiszen sok esetben lakóházak közelében kell intézkedni.

A probléma kezelése összetett feladat: nemcsak a kilövésről van szó, hanem a lakossági bejelentések kezeléséről, a folyamatos megfigyelésről, a csapdázásról, valamint az elejtett állatok elszállításáról és megsemmisítéséről is. A város ezért külső szolgáltató bevonását tervezi, mivel ezt a feladatot saját erőből nem tudja ellátni.

A számok is jelzik a helyzet súlyosságát: évente mintegy 250 nagyvad és 145 ragadozó kezelésével számolnak, ami körülbelül 31 millió forintos költséget jelent. A tényleges állomány azonban ennél is nagyobb lehet, így a kiadások tovább emelkedhetnek.

A jogi környezet miatt a helyi vadásztársaságok bevonása nem egyszerű, ráadásul a belterületi beavatkozás nem minősül hagyományos vadászatnak. Emiatt a város közbeszerzési eljárást készít elő, hogy biztosítani tudja a teljes körű és folyamatos védekezést a vadak ellen.