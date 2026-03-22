Halálos veszély az utakon: ezek Fejér legdurvább vadgázolásos szakaszai

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
17 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kritikus időszakban vannak az autósok, tavasszal ugyanis jelentősen megnő a vadgázolások száma az utakon. Fejér vármegyében is több olyan útszakasz van, ahol kiemelten nagy a vadgázolás kockázata, ezért nem árt az óvatosság.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A napokban történt tragikus eset is megmutatta, milyen súlyos következményekkel járhat egy vadgázolás. A 8-as főúton egy elütött szarvas miatt intézkedő rendőröket gázolták el, az egyik járőr később belehalt sérüléseibe – emlékeztet a feol.hu

A vadgázolásoknál leginkább őzek és szarvasok haladnak át az úttesten – Fotó: Unsplash
A legtöbb vadgázolás megelőzhető lehetne

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság adatai szerint 2025-ben eddig 265 vadbalesetet jelentettek a térségben, ezek közül hét járt személyi sérüléssel. A legtöbb esetben őzek és szarvasok kerültek az autók elé, főként erdős, mezőgazdasági területek közelében.

A legveszélyesebb útszakaszok között szerepel az M7-es autópálya és a 7-es főút Fejér vármegyei szakasza, de sok baleset történik a 811-es főúton is a Zámoly–Pátka–Lovasberény térségében. Kiemelten kockázatos a 8119-es út Zámoly és Gánt között, valamint a 8126-os út Felcsút és Csákvár között.

A rendőrség szerint a balesetek többsége megelőzhető lenne kellő odafigyeléssel. Különösen napkelte és napnyugta idején kell fokozottan figyelni, mert ilyenkor élénkebb a vadmozgás. A szakemberek azt javasolják, hogy vadveszélyt jelző táblánál minden esetben csökkentsük a sebességet, és úgy vezessünk, hogy bármikor meg tudjunk állni.

Ha vadat látunk az úton, a legfontosabb, hogy ne rántsuk el hirtelen a kormányt, hanem erőteljes fékezéssel próbáljuk elkerülni az ütközést. Szükség esetén hangjelzéssel is figyelmeztethetjük az állatot, és érdemes számítani arra is, hogy nem egyedül, hanem csapatban mozog.

A szakértők szerint egy egyszerű óvintézkedés is életet menthet, ezért az autósoknak érdemes komolyan venni a figyelmeztetéseket ezeken a szakaszokon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!