Túrás a kertben? Így derítheti ki, vakond vagy pocok garázdálkodik

A vakondtúrás megjelenése gyakran annak a jele, hogy a talaj élővilága gazdag, és sok rovarlárva, giliszta vagy más apró élőlény található benne. A vakond a kertben valójában hasznos állat lehet, mert számos kártevőt elfogyaszt. A problémát inkább a túrások és a járatok okozzák, amelyek felboríthatják a gyepet vagy kiforgathatják a palántákat. Éppen ezért a vakond elleni védekezésnél fontos tudni, hogy vakon ne kezdjünk harcba a föld alatt élő állatokkal, mert könnyen előfordulhat, hogy nem is vakond, hanem pocok okozza a károkat - tájékoztat a Sonline.
Vakond vagy pocok: hogyan lehet megkülönböztetni?
A kertben megjelenő földkupacok alapján sokan automatikusan a vakondot hibáztatják, pedig a mezei pocok is hasonló nyomokat hagyhat maga után. A két állat viselkedése és a járatok jellege azonban különbözik.
A vakond elsősorban rovarokkal táplálkozik, ezért nem a növények gyökereit keresi. Járatai mélyebben futnak, és a felszínen jellegzetes, kupacszerű túrásokat hagy. A vakond a kertben tehát inkább a talaj élővilágát szabályozza. A pocok ezzel szemben növényevő, és előszeretettel rágja a zöldségek, dísznövények vagy fiatal gyümölcsfák gyökereit. Járatai sekélyebbek, gyakran látható nyílásokkal, és a növények hirtelen hervadása is utalhat jelenlétére.
Hogyan lehet megszabadulni a vakondtúrástól a kertben?
- Vakondriasztó használata: ultrahangos eszköz, amely rezgésekkel zavarja az állatot.
- Vakondháló telepítése: a gyep alá fektetve megakadályozza, hogy a vakond a felszínre túrjon.
- Élve fogó csapda: lehetővé teszi, hogy az állatot később természetes élőhelyen engedjék szabadon.
