Túrás a kertben? Így derítheti ki, vakond vagy pocok garázdálkodik

10 órája
Olvasási idő: 5 perc
Sok kerttulajdonos riad meg, amikor reggel apró földkupacok jelennek meg a gyepen vagy a veteményesben. A vakondtúrás azonban nem mindig azt jelenti, hogy komoly kártevő pusztít a kertben, ezért érdemes először kideríteni, pontosan mi történik a föld alatt.
A vakondtúrás megjelenése gyakran annak a jele, hogy a talaj élővilága gazdag, és sok rovarlárva, giliszta vagy más apró élőlény található benne. A vakond a kertben valójában hasznos állat lehet, mert számos kártevőt elfogyaszt. A problémát inkább a túrások és a járatok okozzák, amelyek felboríthatják a gyepet vagy kiforgathatják a palántákat. Éppen ezért a vakond elleni védekezésnél fontos tudni, hogy vakon ne kezdjünk harcba a föld alatt élő állatokkal, mert könnyen előfordulhat, hogy nem is vakond, hanem pocok okozza a károkat - tájékoztat a Sonline.

vakondtúrás
A friss vakondtúrás segíthet felismerni a föld alatti járatok helyét
Vakond vagy pocok: hogyan lehet megkülönböztetni?

A kertben megjelenő földkupacok alapján sokan automatikusan a vakondot hibáztatják, pedig a mezei pocok is hasonló nyomokat hagyhat maga után. A két állat viselkedése és a járatok jellege azonban különbözik.

A vakond elsősorban rovarokkal táplálkozik, ezért nem a növények gyökereit keresi. Járatai mélyebben futnak, és a felszínen jellegzetes, kupacszerű túrásokat hagy. A vakond a kertben tehát inkább a talaj élővilágát szabályozza. A pocok ezzel szemben növényevő, és előszeretettel rágja a zöldségek, dísznövények vagy fiatal gyümölcsfák gyökereit. Járatai sekélyebbek, gyakran látható nyílásokkal, és a növények hirtelen hervadása is utalhat jelenlétére.

Hogyan lehet megszabadulni a vakondtúrástól a kertben?

  1. Vakondriasztó használata: ultrahangos eszköz, amely rezgésekkel zavarja az állatot.
  2. Vakondháló telepítése: a gyep alá fektetve megakadályozza, hogy a vakond a felszínre túrjon.
  3. Élve fogó csapda: lehetővé teszi, hogy az állatot később természetes élőhelyen engedjék szabadon.

Évek óta komoly gondot okoz a dióburok-fúrólégy a hazai kertekben és ültetvényeken. A kártevő jelenléte miatt a dió termése gyakran már a fán elfeketedik, a burok ragacsossá válik, a dió minősége romlik, sok esetben pedig teljesen eladhatatlanná válik. Bár léteznek vegyszeres védekezési megoldások, egyre többen keresnek környezetkímélőbb, biológiai alternatívákat – ezekről azonban kevés a közérthető információ.

Riasztást adott ki a Nébih egy rovar miatt, amely már a térség több országában is komoly károkat okozott. A veszélyes bogár Horvátországban is megjelent, ami Magyarország számára is figyelmeztetés. A kártevőt természetvédelmi területen elhelyezett csapdákban észlelték.

 

