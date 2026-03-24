Fontos határidő közeleg! Közel 100 ezer ember kerülhet nehéz helyzetbe a szavazáson, ha nem figyel oda

Az országgyűlési választás kitűzéséről szóló értesítők több mint 1 százaléka érkezett vissza a Nemzeti Választási Irodához (NVI), mert a címzettet nem találta a posta – közölte az NVI az MTI érdeklődésére.

A választási értesítők több mint 1 százaléka kézbesíthetetlen

Az NVI-nek törvényben előírt feladata, hogy a választás kitűzéséről tájékoztassa a választópolgárokat. Az NVI február 20-ig névre szóló küldeményekben értesítette a mintegy 7,6 millió, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárt a parlamenti választás kitűzéséről, és arról, hogy szerepelnek a névjegyzékben, továbbá melyik szavazókörben élhetnek a választójogukkal. Az értesítők kézbesítésével a Magyar Postát bízta meg az NVI.

Az értesítő a választópolgár személyes adatai közül a nevét, a születési nevét, a születési idejét és a lakcímét tartalmazza, azt, hogy a választópolgár melyik választókerületben, településen gyakorolhatja választójogát, továbbá megtalálható rajta a szavazás pontos helye, ideje. Jelölik azt is, hogy a szavazókör akadálymentesített-e. Az értesítő bemutatása ugyanakkor nem szükséges ahhoz, hogy a választópolgár részt vehessen a választáson.

A szavazáson a választópolgár a személyazonosságát érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) igazolja.

Az NVI-hez több mint 78 ezer értesítő érkezett vissza, mert a posta a központi névjegyzékben szereplő címen nem találta a választópolgárt, vélhetően azért, mert időközben elköltözött, és ezt nem jelentette be.

Ezek a választópolgárok a névjegyzék zárásáig, a szavazás előtti csütörtökön 16 óráig még bejelenthetik lakcímváltozásukat.

