Rájuk bízná az országot? Szalay-Bobrovniczky szerint ez még viccnek is rossz

Erős üzenetet küldött a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a 2026-os választások hatalmas tétjéről beszélt. Szerinte veszélyekkel teli időkben csak megbízható, tapasztalt és bizonyított kormányra lehet bízni az országot. A honvédelmi miniszter Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a Fidesz jelenti a biztos választást.

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Szalay-Bobrovniczky Kristóf:

Aki azt gondolja, hogy ennek a háborúnak a veszélye számunkra nulla, az megint hazudik. És hazudik a választóinak is. És ezért mondjuk mi azt, hogy most van, hát tudom, hogy Önök szerint nem, de mondhatnám a tiszás hőzöngőknek, hogy maguk szerint most van itt az ideje kísérletezgetni amatőrök gyülekezetével, akik azt a szót sem tudják kimondani, hogy Orosháza? Vagy egy opera-énekesnővel, aki Solymáron, vagy hol a fenében lakik?

Így játszik össze a Tisza és Brüsszel

A honvédelmi miniszter videóban beszélt a választás tétjéről és a háborús helyzetről. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint Brüsszel és Kijev a Tiszát akarja hatalomra juttatni, hogy megszüntessék a magyar kormány ellenállását.