Lánczi Tamás: Vizsgálat indult a közösségi platformok kampányhatásáról

Lánczi Tamás Facebook-posztjában arról írt, hogy egyre több találgatás lát napvilágot a közösségimédia-platformok szerepéről a magyarországi választási kampányban. Mint fogalmazott: „Nap mint nap jelennek meg találgatások azzal kapcsolatban, hogy a közösségimédia-platformok milyen módon avatkoznak be a magyarországi választási kampányba.”

A közösségi média választási kampányokra gyakorolt hatása miatt indított vizsgálatot a Szuverenitásvédelmi Hivatal

A hivatal szerint ezek a felületek komoly hatással lehetnek a közvélemény alakulására. A platformok „alkalmasak arra, hogy nagymértékben torzítsák a magyar nyilvánosságot és közhangulatot”, ezért a Szuverenitásvédelmi Hivatal már február óta vizsgálatot folytat a kérdés tisztázása érdekében.

Lánczi Tamás arról is beszámolt, hogy a hatóság nemcsak elemzi a helyzetet, hanem konkrét lépéseket is tett. „Felvettük a kapcsolatot az illetékes társhatóságokkal, és megtettük a szükséges lépéseket” – írta, hozzátéve, hogy céljuk az, hogy pontosabb képet kapjanak a közösségi platformok működéséről.

Szuverenitásvédelmi Hivatal: Titkosszolgálati hátterű dezinformációs kampány próbálja befolyásolni a magyar közéletet

A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint külföldi hálózatok által szervezett dezinformációs kampány terjed a magyar médiában, amely a 2026-os választási kampány befolyásolását célozhatja. A hivatal közlése szerint a titkosszolgálati akció célja Magyarország szuverenitásának gyengítése és a közvélemény manipulálása.