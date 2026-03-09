A román titkosügynök, aki átállt - Vele dőlt meg a kommunizmus?

A “Valóság Ezer Darabja” sorozat mai epizódjában Jeszenszky Zsolt titkosszolgálatokról és terroristákról is beszél. És a két csoport működése gyakran találkozik egymással. Általában ellenségként - de nem feltétlenül. És még magyar szál is van a sztoriban.

A Valóság ezer darabja sorozat új epizódjában Jeszenszky Zsolt titkosszolgálatokról is beszél

Valóság ezer darabja: a román titkosügynök, aki átállt

Ion Mihai Pacepát a román titkosszolgálat beszervezte, és az egyik legmagasabb rangú vezetőjévé vált. Aztán ő lett a teljes egykori keleti blokk, azaz a szovjet elnyomás alatt tartott összes ország titkosszolgálatai körében a legmagasabb rangú szökevény, vagyis disszidens. Ceausescu egy évekig Magyarországon tartózkodó nemzetközi terroristát is felbérelt a meggyilkolására. Pacepa verhette bele az egyik szöget a kommunizmus koporsójába?

Aki nem marad csöndben, annak vége! – akiket Hollywood elfelejtett

A Valóság ezer darabja új részében Jeszenszky Zsolt két olyan esetet mutat be, amely után egy-egy sztárt Hollywood – más-más okból – de egy időre elfelejtett.