A román titkosügynök, aki átállt - Vele dőlt meg a kommunizmus?

Rendkívüli

2 órája
Olvasási idő: 3 perc
A román titkosszolgálat és a nemzetközi terroristák útjai gyakran keresztezték egymást, és néha még Magyarország is a történetek középpontjába került. A Valóság ezer darabja legújabb részében Jeszenszky Zsolt Ion Mihai Pacepa történetét tárja fel.
A “Valóság Ezer Darabja” sorozat mai epizódjában Jeszenszky Zsolt titkosszolgálatokról és terroristákról is beszél. És a két csoport működése gyakran találkozik egymással. Általában ellenségként - de nem feltétlenül. És még magyar szál is van a sztoriban.

Valóság ezer darabja
A Valóság ezer darabja sorozat új epizódjában Jeszenszky Zsolt titkosszolgálatokról is beszél

Valóság ezer darabja: a román titkosügynök, aki átállt

Ion Mihai Pacepát a román titkosszolgálat beszervezte, és az egyik legmagasabb rangú vezetőjévé vált. Aztán ő lett a teljes egykori keleti blokk, azaz a szovjet elnyomás alatt tartott összes ország titkosszolgálatai körében a legmagasabb rangú szökevény, vagyis disszidens. Ceausescu egy évekig Magyarországon tartózkodó nemzetközi terroristát is felbérelt a meggyilkolására. Pacepa verhette bele az egyik szöget a kommunizmus koporsójába?

