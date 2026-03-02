Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A műholdképek nem hazudnak: Orbán Viktor bemutatta a bizonyítékokat

Fontos

Brutális videókon az iráni háború legszörnyűbb pillanatai

valóság ezer darabja

Öngyilkos szekta és Pride – Amerika második legnagyobb tömeggyilkossága

41 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A „Valóság ezer darabja" új részében egy olyan amerikai tragédiát mutatunk be, amelyről feltűnően keveset beszélnek. A második legnagyobb amerikai polgári mészárlás története máig vitákat kavar, különösen azért, mert a világ első, vállaltan meleg politikusának neve is összefonódik vele — és a háttérben még egy magyar szál is feltűnik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
valóság ezer darabjamészárláspride

Hogy melyik volt minden idők legnagyobb, katonai eseményhez nem köthető tömeggyilkossága Amerikában, azt valószínűleg szinte mindenki tudja. Viszont a második legnagyobb polgári mészárlás története sokkal kevésbé ismert. Illetve megpróbálnak minél kevesebbet beszélni róla; talán mert a világ első, vállaltan meleg politikusának, a Pride-mozgalom egyik korai vezetőjének is köze van hozzá. És még egy kis magyar szál is van a történetben…


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!