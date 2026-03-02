Öngyilkos szekta és Pride – Amerika második legnagyobb tömeggyilkossága

A „Valóság ezer darabja" új részében egy olyan amerikai tragédiát mutatunk be, amelyről feltűnően keveset beszélnek. A második legnagyobb amerikai polgári mészárlás története máig vitákat kavar, különösen azért, mert a világ első, vállaltan meleg politikusának neve is összefonódik vele — és a háttérben még egy magyar szál is feltűnik.
Hogy melyik volt minden idők legnagyobb, katonai eseményhez nem köthető tömeggyilkossága Amerikában, azt valószínűleg szinte mindenki tudja. Viszont a második legnagyobb polgári mészárlás története sokkal kevésbé ismert. Illetve megpróbálnak minél kevesebbet beszélni róla; talán mert a világ első, vállaltan meleg politikusának, a Pride-mozgalom egyik korai vezetőjének is köze van hozzá. És még egy kis magyar szál is van a történetben…
